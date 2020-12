Che fine ha fatto Ilaria Galassi di Non è la Rai? Com’è diventata oggi

Ilaria Galassi era uno dei volti di Non è la Rai, ma da qualche tempo è sparita dalla tv, tant’è che ci si chiede: che fine ha fatto oggi?

Ilaria Galassi è stata una delle protagoniste più famose dello storico programma anni 90′ Non è la Rai. Era difficile, dopo di tutto, non notarla. Ilaria ha i capelli biondi e occhi da cerbiatta che hanno fatto strage tra gli adolescenti dell’epoca, che ancora continuano a conquistare il loro cuore da adulti.

Per non parlare delle canzoni con cui si esibiva, utilizzando il supporto di una vocalist, che sono diventati dei veri e propri successi. Basti pensare alla cover di Raffaella Carrà, Bobo Step, che venne perfino trasmessa in Radio. Un traguardo decisamente importante, considerato che era una canzone realizzata per accompagnare i pomeriggi di Italia 1 e non un brano per un cantante famoso che spera di aver sfornato la hit della sua carriera.

Durante il suo percorso al Palatino di Roma, Ilaria aveva stretto amicizia con Antonella Mosetti, che di recente ha stroncato il GF Vip. Le due oltre ad essere molto amiche nella vita reale, lo erano anche sul set. Tant’è che non di rado “cantavano” insieme o presentavano i giochi guidati dagli sponsor del programma.

Da qualche tempo però Ilaria è sparita dal piccolo schermo degli italiani, tant’è che il pubblico ancora oggi, in ricordo dei vecchi tempi “passati insieme”, si chiede: ma che fine ha fatto Ilaria di Non è la Rai?

Ilaria Galassi oggi: che cosa fa dopo la fine di Non è la Rai

Dopo la fine della sua partecipazione al programma, Ilaria Galassi, insieme a Roberta Mancino e alla sua ex collega Francesca Gollini, che ha preso parte a Non è la Rai cantando una delle canzoni di maggior successo del programma, Rosso, ha realizzato il calendario di Boss. Nel 200, invece, ha partecipato al video Vacanze da spiare, che fece nascere non poche polemiche, ma fece tornare di nuovo su di lei l’attenzione dei media.

Successivamente prende parte al cast di Buona Domenica di Maurizio Costanzo, ma i suoi progetti televisivi si sono fermati tutti di colpo a causa di un problema di salute. All’età di 24 anni, infatti, durante la Vigilia di Natale, sentì un forte mal di testa e poco dopo venne trasportata in ospedale dove i medici che le comunicarono che avevano contratto un aneurisma celebrale. Momenti di paura per Ilaria, che nonostante tutto è riuscita a farcela, anche se il problema di salute le ha causato purtroppo conseguenze gravi, tant’è che per un periodo non riuscì nemmeno a parlare.

Grazie al sostegno dei suoi genitori, Ilaria Galassi riesce a guarire e a riprendersi in mano la sua vita. Anche se ha ammesso che è tutt’ora amareggiata per quanto successo, in quanto ha rappresentato non solo un danno per la sua vita privata, ma anche per quella lavorativa. Oggi, infatti, ha lasciato il mondo dello spettacolo ma, come la sua ex collega Pamela Petrarolo, non disdegna inviti nei salotti televisivi o ospitate ad eventi che ripercorrono la storia del programma che le ha permesso di scoprire la notorietà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilaria Galassi.Official (@ilariagalassi.official)

Ilaria Galassi di Non è la Rai oggi è mamma di due figli, Rocco e Riccardo, e sul suo profilo Instagram ama ricordare i vecchi tempi passati in tv con nuovi frammenti di vita quotidiana.