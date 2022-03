Flavia Vento rifatta? Ecco com’è cambiata la showgirl nel tempo e la sua verità

Flavia Vento ha ricorso alla chirurgia estetica? Ecco com’è cambiata la nota showgirl negli anni, la verità viene a galla

Sembra passata un’infinità di tempo da quando Flavia Vento debuttò nel mondo dello spettacolo. Oggi è una delle protagonista de “La Pupa e il Secchione” condotto da Barbara D’Urso.

Flavia ha raggiunto la notorietà ed il successo nel 2000, a poco più che ventenne, grazie al programma “Libero” condotto da Teo Mammucari in cui Flavia fu la sua “valletta sotto al tavolo” che suscitò molto scalpore.

Da quel momento in poi, Flavia non ha mai abbandonato definitivamente il mondo dello spettacolo e la televisione. Nello stesso anno ha condotto la prima edizione del programma Stracult.

Successivamente intraprendere una carriera di attrice, recitando in alcuni film sul grande schermo con Andata e ritorno, Parentesi Tonde, Il postino sogna sempre due volte e sul piccolo schermo con Cinecittà.

Ma non è tutto. Flavia ha partecipato come concorrente a molti reality: La Fattoria, L’Isola dei famosi, il Grande Fratello Vip (da dove si è ritirata in meno di 24 ore).

Recentemente ha partecipato anche al programma condotto da Nicola Savino su Italia 1, “Back to school“.

In tutte queste occasioni, dalla prima recente alla più remota Flavia oggi 44 enne non ha smesso di sorprendere il pubblico e i telespettatori da casa per la sua bellezza. Nonostante qualche segno in più sul viso, la showgirl rimane di una bellezza mozzafiato. Motivo per cui, la donna è stata sottoposta allo scanner di “Fatti e Rifatti” di Striscia la Notizia.

Flavia Vento, avrà ricorso alla chirurgia estetica e a qualche ritocchino per mantenersi giovane e luminosa? La risposta ce la fornisce lei stessa!

Flavia Vento rifatta? La risposta di lei è epica!

Flavia Vento nata a Roma nel 1977 con una carriera nel mondo dello spettacolo già dai primi anni 90 quando ha debuttato in alcuni spot televisivi, non smette mai di stupirci.

Infatti, la giovane donna che ormai è cresciuta non ha perso quel suo splendore. Ha solo rinnovato il suo stile.

All’epoca, mostrava con fierezza un caschetto biondo, occhi azzurri e un corpo tonico. Negli anni successivi nonostante abbia trascorso dei momenti difficili per via della depressione è riuscita a mettersi nuovamente in forma.

La domanda che molti si sono chiesti: si è rifatta? Flavia Vento risponde con un tweet ai dubbi insinuati dal noto Tg satirico “Striscia La Notizia” e racconta: “io non mi sono mai rifatta gli zigomi prima di mandare in onda certe stronzate documentatevi”.

Dunque, la showgirl romana non ha ricorso alla chirurgia estetica e neanche a piccoli ritocchini per apparire più giovane.

Indubbiamente questo articolo è stato redatto con lo scopo di informare il web su piccole curiosità e non ha scopo alcuno di denigrare cose e persone o di esprimere giudizi estetici e morali.