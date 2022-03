Octopus Hair | Il taglio medio del 2022 per sembrare più giovani (e felici)

Il taglio medio del 2022 è sicuramente l’Octopus Hair: un taglio sbarazzino e disordinato solo all’apparenza che sta bene proprio a tutte!

Da una certa età in poi si preferisce abbandonare i capelli lunghi, un po’ perché diventano più deboli e sottili, un po’ perché i capelli di media lunghezza sono molto più pratici da portare.

Il dubbio però è sempre lo stesso: esistono dei tagli medi che vadano bene per tutte le età? Oppure i tagli medi pensati per le giovanissime sono un po’ fuori luogo una volta superati i quaranta?

La verità è che tutto dipende dal carattere e dal viso della persona in questione. Non ci si dovrebbe porre troppi problemi in merito a cosa pensano gli altri del modo in cui decidiamo di portare i capelli io di vestirci. Se ci sentiamo bene con noi stesse non c’è niente che non vada.

Ci sono però dei tagli di capelli praticamente universali, in grado di fondersi armoniosamente con la maggior parte delle forme del viso. Oltre a questo alcuni tagli sono una perfetta via di mezzo tra un look giovane e un look classico, più adatto (almeno in teoria) a persone che hanno superato una certa età.

L’Octopus Hair è certamente uno dei tagli medi 2022 perfetto per quelle età di transizione in cui ci sentiamo ancora ragazzine ma cominciamo a doverci comportare da persone serie!

Octopus Hair: come si porta il taglio medio del 2022

Partiamo dal nome: questo taglio si chiama Octopus Hair, cioè “taglio a polpo” perchè ricorda la forma di un polpo con una grosso corpo centrale e tanti piccoli tentacoli nella parte inferiore.

Questo significa che il volume principale del taglio è sulla parte alta della testa e che, ai lati del viso e sulle lunghezze i capelli vengono pesantemente sfoltiti.

In virtù della sua forma il taglio incornicia il volto e accompagna gentilmente la forma della mandibola.

Sta benissimo sia sui capelli lisci sia sui capelli ricci, ma si tratta del taglio ideale per i capelli mossi.

Il motivo è che questo taglio ha bisogno di volume: i capelli non vanno stirati ma se possibile asciugati al naturale.

Una piega troppo liscia, infatti, potrebbe indurire e invecchiare i tratti del viso anziché farli apparire più morbidi e più giovanili.

Lasciando invece i capelli al naturale o almeno creando una piega mossa, si creerà un’acconciatura morbida e apparentemente spettinata, che darà un’impressione di grande naturalezza e spontaneità.

A chi sta bene l’Octopus Hair?

Questo taglio sta benissimo a chi ha il viso a cuore, perché tende ad accentuare e incorniciare gli zigomi.

Rende più morbidi e rotondi anche i tratti del viso di chi ha un ovale allungato o un viso rettangolare. L’effetto si ottiene perché quest’acconciatura aggiunge volume ai lati del viso, soprattutto nella parte superiore della testa, facendola apparire più rotonda.

Se ben strutturato questo taglio si adegua bene anche alle persone con il viso rotondo, ma solo a patto di tenere il volume contenuto sulla parte alta e lasciare ciocche molto lunghe ai lati del viso.

Per aumentare l’effetto si coniglia di optare anche per una frangetta corta o una baby bang, che farà sembrare il viso più lungo.

In questo modo si riuscirà ad “allungare” visivamente il volto facendolo apparire meno paffuto e meno fanciullesco.

Se c’è però un tipo di volto a cui questo taglio non sta bene è il viso piccolo. Chi ha tratti molto minuti, una bocca molto piccola e un naso delicato dovrebbe rinunciare all’Octopus Hair. Con ogni probabilità infatti l’acconciatura “inghiottirebbe” il viso, nascondendolo piuttosto che mettendolo in risalto.