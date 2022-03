Lory del Santo è una delle protagoniste assolute della televisione italiana, oggi tornata alla ribalta con la nuova edizione de L’isola dei Famosi. La showgirl ha vissuto però una serie di drammi davvero devastanti nel corso della sua vita che ancora la tormentano. Ecco i drammi vissuti da Lory De Santo.

Lory Del Santo è un volto molto conosciuto della televisione italiana, che negli anni ha fatto sempre molto discutere a cause delle sue scelte di vita (e di look) decisamente fuori dall’ordinario. La Del Santo ha però vissuto una serie dramma davvero terrificanti che l’hanno sconvolta nel profondo e che le hanno cambiato la vita per sempre. Ecco di cosa si tratta.

La showgirl Lory Del Santo è un personaggio conosciutissimo della tv. Ha iniziato la sua carriera come valletta al Festivalbar del 1975. Nel corso degli anni ottanta ha poi raggiunto la notorietà prendendo parte a film di genere e a diversi varietà molto seguiti, tra cui il mitico Drive In (a proposito, vi ricordate com’era da giovane?). Dopo alcuni anni di calma piatta, è tornata improvvisamente alla ribalta aggiudicandosi la vittoria della terza edizione de L’isola dei Famosi.

Il successo improvviso le ha permesso di partecipare come opinionista a molti programmi televisivi. Le ha anche permesso di prendere nuovamente parte ad altri reality show come La Fattoria, Pechino Express, il Grande Fratello Vip e, ultimamente alla nuova edizione de L’isola dei Famosi. Nonostante il successo professionale, la vita di Lory non è certo stata semplice. La showgirl e attrice ha infatti dovuto affrontare una serie di drammi terribili che l’hanno cambiata per sempre e che è riuscita a superare grazie alla sua enorme forza di carattere.

I drammi terribili di Lory del Santo

La Del Santo ha infatti ammesso più volte di essere stata vittima di ripetuti abusi sessuali, perpetrati su di lei da adulti e da compagni di classe quando era solo una bambina. Persino il compagno di sua madre, una volta, avrebbe tentato di violentarla, lasciando ferite indelebili nella sua anima.

E non è tutto. Lory è anche cresciuta senza una figura paterna di riferimento, che le è mancata molto nella vita, e ha anche perso tre figli. Il primo, Conor (avuto dalla relazione con Eric Clapton) è morto nel marzo del 1991 cadendo da una finestra sita al 53esimo piano di un grattacielo. Il secondo, Loren, è morto suicida all’età di 19 anni nel 2018 (di lui ha lungamente parlato in un’intervista con Barbara D’Urso). Sembra che il suicidio sia stato dovuto a un disturbo dissociativo di identità di cui il giovane soffriva da diverso tempo.

La terza, gravissima perdita è avvenuta verso la metà degli anni Novanta. La Del Santo aveva infatti appena dato alla luce il figlioletto avuto dal tennista olandese Richard Krajicek, quando il piccolo (di appena sei mesi) è improvvisamente mancato per ragioni sconosciute.

Da questa terribile serie di dolori lancinanti Lory non si è mai ripresa del tutto, anche se oggi ha ritrovato un po’ di serenità insieme al compagno videomaker e modello Marco Cucolo, con cui ha una relazione stabile da oltre dieci anni. Anche lui si è unito alla compagna come concorrente della nuova edizione de L’isola dei Famosi, a suo dire per ritrovare la forma fisica persa negli ultimi anni (anche a causa della pandemia).