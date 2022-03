Lory Del Santo oggi è così, ma ricordate com’era da giovane? Foto

Lory Del Santo oggi è così, ma ricordate com’era quando era giovane? La foto dal passato della naufraga dell’Isola dei Famosi 2022.

Lory Del Santo è una protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo italiano da anni. Attrice, regista, conduttrice, showgirl, nel corso della sua carriera, si è tuffata in tante avventure. Da lunedì 21 marzo, torna in Honduras come naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 in coppia con il fidanzato Marco Cucolo.

Classe 1968, Lory Del Santo è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni ha cambiato look tantissime volte dettando anche stili e tendenze. Oggi sfoggia capelli biondi e lisci e un trucco più marcato sugli occhi. Il suo esordio risale al 1976, a soli 16 anni, come valletta di Festivalbar.

Nel corso degli anni ha partecipato a vari programmi televisivi come Drive In, L’Isola dei Famosi, Pechino Express e Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato da sola all’Isola, da lunedì, tornerà ad essere naufraga insieme al fidanzato Marco, ma andiamo a vedere com’era da giovane.

Lory Del Santo da giovane: ecco com’era all’inizio della carriera

All’inizio della carriera, l’immagine di Lory Del Santo era decisamente diversa da quella che sfoggia oggi. I capelli erano ricci, scuri e cotonati. Il trucco era sempre marcato sugli occhi come potete vedere nella foto qui in basso.

I lineamenti del viso, invece, non sono cambiati per niente. La bellezza della Del Santo, infatti, confrontando le due foto, appare totalmente naturale. Nonostante gli anni che passato, dunque, Lory resta una donna bellissima. Una bellezza che è un dono di madre natura per Lory che, nel corso della sua vita, ha dovuto affrontare tanti momenti difficili.

La Del Santo, infatti, ha perso due figli. Due dolori indimenticabili e che Lory ha affrontato provando ad andare avanti con la propria vita. Della propria vita la Del Santo ha parlato nel salotto di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone di cui sono state svelate cinque curiosità.

«Non riecco ad affrontare la parte dolorosa della mia vita, la mia famiglia, i miei figli persi. Il dolore ho cercato di rimuoverlo, ma se ne vuoi scriverne devi entrare nei dettagli e rischi di perderti in un mondo oscuro da cui è difficile riemergere. Ultimamente ho deciso di lasciar per strada tutte le persone che in qualche modo mi feriscono, a volte faccio finta di essere un po’ sordi per non riuscire a non sentire le cattiverie», ha dichiarato in un’intervista rilasciata a settembre 2021 come riporta Leggo.