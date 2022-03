Il condimento della pizza è sempre secco? Ecco dove sbagli

Ami la pizza fatta in casa ma il condimento risulta sempre troppo secco? Scopri quali sono gli errori e come rimediare.

Preparare la pizza in casa è una pratica molto amata. Dall’impasto, al condimento, si tratta quasi di una sorta di rituale che molti amano seguire ognuno a proprio modo. A volte, però, il risultato rischia di non essere quello che ci si attende. E ciò può portare ad una pizza buona ma non quanto si sperava.

Un classico esempio è la pizza con il condimento sempre secco. Un problema che pur non alterandone il sapore la rende sicuramente meno golosa di quanto potrebbe essere.

Per questo motivo, oggi vi sveleremo alcuni trucchi da mettere in atto per poter contare su una pizza con un condimento morbido e tutto da gustare.

Gli errori da non fare mai più con il condimento della pizza

Se il condimento della tua pizza è sempre secco nonostante tutto il tuo impegno, probabilmente stai commettendo degli errori semplici ma in grado di fare la differenza.

Errori che una volta scoperti ti aiuteranno a cambiare le cose in meglio e ad andare incontro al condimento perfetto per la tua pizza. Quello che lo renderà ancor più gustoso del solito.

Non considerare gli ingredienti

Il primo errore, nonché uno tra i più comuni, è quello che spinge a non abbinare gli ingredienti tra loro. Questi dovrebbero infatti avere gli stessi tempi di cottura in modo da raggiungere il giusto livello contemporaneamente. Se ciò non fosse possibile, allora si rivela indispensabile imparare a gestirne la cottura. In questo modo ognuno potrà offrire il meglio di se.

Inserirle gli ingredienti del condimento tutti insieme

Ci sono ingredienti che possono cuocere più a lungo e altri che, invece, necessitano di poco tempo. Sbagliare questo aspetto porta al condimento secco che probabilmente hai già avuto modo di sperimentare più volte. Un esempio? La mozzarella si cuoce in più tempo del prosciutto che, invece, andrebbe inserito proprio alla fine. In questo modo rimarrà morbido e gustoso e tutto senza compromettere il risultato finale della pizza.

Sbagliare i tempi per la mozzarella è tra gli errori del condimento per la pizza

Se per la pizza con salsa di pomodoro, la mozzarella si può inserire più o meno a metà cottura, la situazione cambia quando si prepara una pizza bianca. In tal caso, al fine di mantenere morbido l’impasto è giusto inserire da subito della mozzarella. La successiva, però, andrà inserita in un secondo momento. Così facendo si otterrà la classica pizza con formaggio filante. Cosa che probabilmente ti aspetti ogni volta che ne prepari una.

Scoprendo quali sono gli errori da non fare mai più quando condisci la pizza potrai contare su un risultato più buono e su un condimento morbido al punto giusto. Lo stesso che otterrai imparando a riconoscere gli errori da non fare più con le patatine fritte. In questo modo l’esperienza di gusto che farai sarà ancor più buona. Proprio ciò che ti serve per una pizza da offrire ai tuoi amici per sorprenderli con un risultato che non avrà nulla da invidiare a quella della pizzeria.