Il trucco glitter argento e rosa di Basic Gaia: spring & chic

Questo trucco occhi glitter di Basic Gaia si basa su un colore tradizionalmente associato all’inverno ma è perfetto per la primavera!

Il glitter è una delle tendenze di make up più forti degli ultimi mesi. Lo abbiamo visto indossato spessissimo dalle influencer ma probabilmente abbiamo pensato che sia un po’ troppo vistoso.

Inoltre, considerando che nella maggior parte dei casi si utilizzano colori metallici come l’argento e l’oro, si tende a considerare il trucco glitter non solo adatto all’inverno ma in particolare al periodo delle festività natalizie.

Ovviamente però nel make up non ci sono regole e soprattutto non esistono tendenze che non si possano cambiare o reinterpretare.

Per questo motivo vale la pena di prestare particolare attenzione al make up occhi glitte proposto da Basic Gaia. La beauty influencer è stata in grado di combinare perfettamente il glitter argentato con il colore. Il risultato, delicatissimo e molto luminoso, è davvero perfetto per un giorno di primavera.

Trucco occhi glitter e rosa: la primavera secondo Basic Gaia

I colori che vengono utilizzati più spesso per il make up di primavera sono i colori pastello, in tonalità calde e fredde. Questi colori però tendono ad appiattire lo sguardo, “rubando” un po’ di profondità e di intensità alla nostra espressione.

Con questo make up occhi, però, Basic Gaia ci insegna come creare degli strati di colore e texture ad alto contrasto, per rendere lo sguardo magnetico, luminoso e indimenticabile al tempo stesso.

Dal momento che questo make up si basa sull’utilizzo di ombretto glitterato su gran parte della palpebra mobile è strettamente necessario utilizzare il primer per fissare le polveri metalliche alla pelle.

In questo modo si avrà la sicurezza che i movimenti e le pieghe naturali della palpebra non provochino la caduta dell’ombretto sulle guance.

Per quanto riguarda invece la qualità e la tipologia di ombretto glitter, il nostro consiglio è di acquistare un ombretto che contenga polveri riflettenti molto sottili. Più grande è la dimensione del singolo glitter meno raffinato apparirà il make up.

Inoltre, non bisogna dimenticare che un glitter più grande sarà più pesante, quindi cadrà dalla palpebra molto più facilmente di quanto potrebbe fare un glitter più sottile.

Infine, i glitter di grandi dimensioni purtroppo mettono in evidenza le rughe del contorno occhi perché tendono a riflettere la luce in più direzioni. Nel caso di particelle riflettenti più piccole, invece, la luminosità sarà più intensa ma limitata alla sola palpebra mobie.

Una volta applicato l’ombretto glitter su tutta la palpebra mobile sarà necessario applicare con un pennellino a goccia l’ombretto matte lungo la piega della palpebra.

Il consiglio è di utilizzare un pennello piuttosto piccolo per evitare di allargare eccessivamente la sfumatura verso le sopracciglia.

L’idea è di replicare lo schema di applicazione colore di un trucco occhi cut crease in una maniera però più originale e glamour rispetto al cut crease tradizionale.

Per quanto riguarda la scelta del colore l’ideale è scegliere un colore armonico con l’incarnato e il suo sottotono. In pratica si dovrà scegliere un colore freddo nel caso in cui l’incarnato abbia un sottotono freddo e un colore caldo nel caso in cui l’incarnato possegga un sottotono caldo. Per determinare in pochi minuti il tipo di sottotono della tua pelle ti rimandiamo alla guida di Chedonna!

Dopo aver creato i due livelli di colore della palpebra bisognerà applicare una linea di winged eyeliner, cioè una linea di eyeliner nero che crei un’ala piuttosto ampia nell’angolo esterno dell’occhio.

Tracciare una linea precisa sul glitter potrebbe essere problematico, ma esistono dei piccoli trucchi per realizzare un’ala perfetta senza fatica. Le più esperte potrebbero considerare questi consigli utili solo per chi è alle prime armi, ma perché non rendersi la vita un po’ più semplice? Del resto, quello che conta è il risultato!

Il motivo per cui è necessario utilizzare l’eyeliner nero e non quello colorato su questo tipo di make up è che diventa necessario aggiungere un colore molto scuro rendere l’occhio più espressivo.

Allo stesso fine Basic Gaia ha applicato delle ciglia finte piuttosto fitte, in maniera da amplificare ulteriormente l’espressività dell’occhio. Dal momento che questo make up è abbastanza complesso il consiglio è di imitare Gaia in tutto e per tutto. Meglio evitare di truccare la rima inferiore delle ciglia, per non appesantire eccessivamente l’effetto finale!