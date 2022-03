Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha fatto centro: la naufraga conquista tutti!

All’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è riuscita a segnare l’ennesimo colpaccio. La sua naufraga è riuscita a conquistare proprio tutti stracciando tutte le altre coppie in nomination insieme a lei!

L’Isola dei Famosi ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani lunedì scorso con un’edizione nuova di zecca che ha visto, per il secondo anno consecutivo, Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa.

Il programma ha avuto un ottimo riscontro sia in termini di ascolti, in quanto il pubblico ha seguito con passione questo debutto, sia a livello di critica poiché il cast scelto sembra essere davvero azzeccato. Così come i due “nuovi” opinionisti che si sono rivelati funzionare alla perfezione in questo nuovo incastro.

Purtroppo però durante la prima puntata non sono mancate le nomination e ben tre coppie sono in lizza per abbandonare il programma. Per scoprire il risultato non ci resta che attendere la diretta di giovedì sera, ma la curiosità è troppa così abbiamo deciso di lanciare sui nostri canali social un sondaggio sul televoto dell’Isola dei Famosi per scoprire le preferenze degli attentissimi utenti della rete.

Sondaggio televoto Isola dei Famosi: il risultato conferma la preferenze del pubblico

Come al solito, gli utenti del web hanno reagito in maniera attiva di fronte a questo quesito, ma prima di svelarvi qual è stato il loro responso riguardo le prime nomination dell’Isola dei Famosi, ci sono alcune doverese precisazioni da dover fare.

La prima è che questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi o programmi trattati. Le varie posizioni di questa classifica sono state stilate attraverso una media di voti ricevuti, sia in negativo che quelli in positivo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali di voto. Chiarito questo, scopriamo subito chi dovrebbe abbandonare il programma di Ilary Blasi, che lunedì scorso ha stupito tutti con il suo look, e chi dovrebbe proseguire.

All’ultimo posto di questa classifica troviamo la coppia, formatesi durante il corso del programma, che vede insieme Ilona Staller e Marco M. Purtroppo l’inedito duo sembrerebbe non aver colpito i nostri lettori, che preferirebbero vedere proseguire altri personaggi all’interno della gara.

Secondo posto, invece, per la coppia formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila. I due hanno ottenuto un pari merito di voti sia in positivo che in negativo, segno che il pubblico è ancora molto indeciso nei loro confronti ed ha bisogno di più tempo per inquadrarli. Chi invece ha superato a pieni voti questo debutto sono stati Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. La loro simpatia gli ha permesso di fare breccia nel cuore degli utenti della rete.