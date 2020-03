Scopri come disegnare la perfetta linea di eye-liner, inclusa la codina finale che tutte cerchiamo sempre di realizzare con tanta fatica

Si può divenire esperte nel contouring, nel disegnare le labbra, nell’applicare il fondotinta ma tra gli scogli che rischiano di perseguitare la vita di un’appassionata di make up lui rimane comunque il più difficile da valicare: l’eye-liner.

Quella riga nera perfetta che tutte vorremmo avere rischia di sembrare spesso una chimera irraggiungibile. Chi la fa troppo spessa, chi troppo lunga, chi troppo basse e chi, onta delle onte, la vede sbavare senza alcun preavviso.

Come uscire allora dal tunnel dell’eye-liner? Noi abbiamo cinque preziosi suggerimenti da regalarvi.

Applicare l’eye-liner alla perfezione grazie a 5 consigli

Pratica, pratica e ancora pratica. Se c’è una cosa su cui i make up Artist di tutto il mondo concordano è che questa sia la vera e unica parola magica quando si parla di applicazione dell’eye-liner.

Solo provando e riprovando si può arrivare ad ottener la linea perfetta che noi tutte sognano, con tanto di codina finale impeccabile che apre lo sguardo regalandogli una carica di seduzione senza pari.

Come iniziare allora questa sequela di tentativi, a quanto pare, indispensabili? Cinque sono secondo noi gli step base da cui salpare alla volta della perfetta linea di eye-liner.

Matita nera training – Un tratto meno definito e più facile da sfumare rende la matita nera il perfetto strumento per qualche giro di prova prima di passare al vero e proprio eye-liner. Esercitatevi nel creare con lei la vostra linea nera e, se rete sbagliato, sarà semplicissimo sfumare il tutto salvano così il vostro make-up

Mai mollare l’attaccatura delle ciglia – Una riga di eye-liner per esser veramente impeccabile deve contornare l’occhio con la massima aderenza possibile. Niente di più brutto di un candido filo di pelle che si intravede tra il nero e le ciglia.

Matita bianca guida perfetta – Facile da coprire o, al più, mimetizzare, la matita bianca può essere perfetta per segnare i punti base da cui l’eye-liner dovrà passare. Se anche poi non doveste riuscire a coprirla alla perfezione regalerà un tocco luminoso al look affatto sgradevole.

Eyeliner marrone – Partire da un Eyeliner nero potrebbe spaventare. Esistono però fortunatamente in commercio Eyeliner di ogni colore: sceglierne allora uno più chiaro per i primi tentativi potrebbe essere un ottimo modo per prendere la mano senza rischiare di incorrere in errori irreparabili o quasi.

La texture che fa per te – Liquido, gel, a penna, quale eye-liner farà più al caso tuo? Trovare la formulazione che si riesce a gestire meglio è essenziale per garantirsi poi un risultato finale impeccabile. Se pennellino ipersottile e eye-liner liquido non risultano domabili non è detto che lo stesso problema si riscontri con un prodotto a penna o in gel.

Superati i cinque step qua sopra dovreste esser pronte per realizzare un tratto di eye-liner nerissimo, deciso e impeccabile. Che ne dite, ci proviamo?