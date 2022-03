Anticipazioni Beautiful, la notizia che i fan non si aspettavano

Anticipazioni nuove puntate di Beautiful. Tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 27 marzo al 2 aprile 2022

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Oggi vi daremo una notizia un po’ diversa dal solito. Difatti, non parleremo solamente di anticipazioni settimanali o di trame delle prossime puntate in onda su Canale 5 ma parleremo più nello specifico di un cambiamento di programmazione della soap opera americana.

Infatti, da questa settimana le puntate di Beautiful, così come quelle di Una Vita, cambieranno faccia. Da domenica, alle ore 14 le puntate di Beautiful le puntate dureranno molto di più rispetto al consueto.

Beautiful anticipazioni settimanali: cosa accadrà dal 27 marzo al 2 aprile

Negli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 27 marzo al 2 aprile ci saranno risvolti sorprendenti per la famiglia Forrester e nei dettagli per la situazione fra Hope, Steffy e Liam.

Nei prossimi episodi di Beautiful, Liam sarà devastato dalla situazione che si è venuta a creare fra lui, Hope e Steffy. Il giovane Spencer confesserà tutto all’amico Wyatt e nel frattempo Thomas cercherà di consolare Hope.

La giovane Logan infatti non è riuscita a superare il tradimento del marito con la sorellastra Steffy e anche se proverà a concedergli un’altra occasione, questa svanirà nel momento in cui si scoprirà la Steffy sarà incinta.

Se da un lato la figlia di Brooke faticherà ad accettare il tradimento del marito, dall’altro lato Finn accetterà tutto seppur con l’amaro in bocca. In cuor suo, il figlio di Sheila Carter, aspetterà con ansia il risultato del test di paternità in modo tale da avere la certezza di costruire la sua vita futura insieme alla Forrester.

Le trame si concentreranno dunque sul triangolo d’amore più chiacchierato di Beautiful, ma allo stesso tempo indagheremo più a fondo il rapporto fra Zende e Zoe.

La Buckingham tenterà in ogni modo di far capire al giovane Zende di essere innamorata di lui, dichiarandogli espressamente di pensare ancora a lui e alla loro relazione. Nonostante il giovane non sia molto propenso, la sorella di Paris si rincuorerà quando riceverà un messaggio sul cellulare in cui lui le chiedeva di incontrarla.