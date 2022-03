Anticipazioni Una Vita: nuovo arrivo dall’Italia ad Acacias

Una Vita anticipazioni. Un nuovo arrivo misterioso ad Acacias…è un italiano! Scopriamo insieme di chi si tratta

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada. Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: un nuovo arrivo turba Acacias

Ad Acacias è in arrivo un nuovo misterioso personaggio che prenderà sempre più peso nelle vicende ambientate nel ricco quartiere. La notizia rilevante è che l’interprete avrà origini italiane! Ecco chi è

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 i telespettatori italiani saranno i più sorpresi di tutti. Infatti, farà il suo ingresso un nuovo personaggio che animerà le vite degli abitanti di Acacias, e che avrà origini italiane. Si tratta di Roger.

In realtà, non sarà il personaggio ad avere origini italiane, ma l’attore. Infatti, Francesco Bomenuto, attore italiano prenderà parte alle storie del quartiere e apparirà per la prima volta nella puntata 1351. Ma con chi sarà imparentato o che legami avrà con la trama?

Secondo quanto anticipato, Roger avrà un legame molto stretto con Daniela Stabile (Carla Campra), la cameriera assunta da Sabina (Ana Goya) poco prima della riapertura del ristorante il Nuovo Secolo XX.

La giovane cameriera, apparentemente dolce e innocente avrà infatti un legame molto stretto con Roger. Ben presto, infatti, ogni dubbio verrà a galla e scopriremo il motivo per cui la giovane è collegata a quest’uomo di dubbia fedeltà.

Tutto avrà origine quando durante un pranzo organizzato nel ristorante degli Olmedo, il commissario Mendez (David Garcia Intriago) che si trovava insieme a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) tornato dal suo viaggio all’estero, darà l’impressione di conoscere Daniela.

In effetti, i due hanno alle spalle una lunga conoscenza che verrà fuori dal momento in cui la Stabile parlerà di una missione che deve compiere lasciando intendere che il suo obiettivo sia proprio la famiglia di Miguel. L’ipotesi più plausibile e che vi segnaliamo è che la donna non sia una cameriera ma in realtà sia un’agente della polizia sotto copertura, inviata per investigare dei crimini commessi dai nonni di Miguel.

Dunque, la giovane cameriera avrà molto da nascondere ai suoi datori di lavoro, tuttavia non verrà scovata. Seppur Sabina, mostri dei forti dubbi sulla sua persona e sia convinta che la donna le stia nascondendo qualcosa. In realtà la nonna di Miguel pensa che la cameriera abbia una tresca con il marito Roberto (Miguel Larranaga) e non che sia un’infiltrata della polizia.