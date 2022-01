Una Vita anticipazioni: partenza improvvisa ad Acacias, fiumi di lacrime

Una Vita anticipazioni. Le trame iberiche di Acacias 38 dal 31 gennaio al 5 febbraio confermano una partenza improvvisa e un crescente interesse. Scopriamo maggiori informazioni

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Felipe vuole partire e Genoveva ha un nuovo interesse

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo a importanti rivelazioni. In questo articolo ci concentreremo sulla storyline che vede come protagonisti indiscussi Genoveva e Felipe. Scopriamo insieme qualcosa in più su quello che succederà al loro matrimonio.

Nelle nuove puntate di Una Vita in onda su Canale 5, raccontano che Felipe si presenterà al funerale di Marcia, mentre i medici non riusciranno a comprendere cosa si celi dietro i malori di Lolita.

Ma non è tutto l’avvocato l’Alvarez Hermoso sarà, inoltre, in procinto di partire per andare a trovare suo figlio Tano, nel frattempo Roberto proporrà di lasciare una lettera di confessione alla polizia per tentare di far scagionare Miguel dalla rapina.

Nel frattempo l’interesse di Genoveva nei riguardi di Quesada, crescerà sempre più, mentre Natalia parrà soddisfatta dell’allontanamento da Antonito.

Come già sapete, le anticipazioni avranno origine da una serie di eventi. In particolare, anche in questo caso, i fratelli messicani Natalia (Astrid Janer) e ad Aurelio Quesada (Carlos de Austria) giocheranno un ruolo di attacco. Una volta uscita di prigione Genoveva si inizierà a interessare a queste due losche figure decidendo di giocare con le carte scoperte con Aurelio.

La Salmeron rivelerà al Quesada che sa con certezza che è stato lui, con la complicità della sorella, a mettere in crisi il matrimonio tra Antonito (Alvaro Quintana) e Lolita (Rebeca Alemany), ciò con il solo scopo di ottenere i suoi voti a favore nel Parlamento per promuovere una legge per la vendita e l’esportazione di armi all’estero.

Inizialmente Aurelio non cederà alle accuse della Salmeron, ma in un secondo momento visibilmente attratto da lei finirà per cedere e presenterà a Genoveva l’uomo che, qualche settimana prima, ha scattato delle foto compromettenti tra Antonito e Natalia per dare inizio ad un ricatto.

Partendo da questo presupposto partirà dunque la storyline di cui vogliamo parlare oggi e che coinvolgerà anche Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Come anticipato, Felipe è stanco di condurre una lotta continua con la moglie e si rivolgerà dapprima alla Sacra Rota per annullare il suo matrimonio e, in attesa della sentenza, comunicherà a Liberto (Jorge Pobes) e Ramon (Juanma Navas) e sia al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) che vuole allontanarsi per qualche tempo da Acacias per schiarirsi le idee.

Da un lato Felipe asserirà infatti che non intende più fare la guerra all’ex moglie, dato che ogni sua mossa finisce irrimediabilmente per metterlo maggiormente nei guai, dall’altro l’avvocato preciserà che la vacanza a Vienna gli sarà utile per stare vicino al figlio Tano (ormai diventato un medico rispettabile nella capitale austriaca).

Neanche a dirlo, la repentina partenza dell’Alvarez Hermoso preoccuperà Genoveva che chiederà all’uomo che Aurelio le ha presentato di seguire Felipe in Austria e di metterla al corrente di ogni suo minimo spostamento. Un patto che il criminale si accingerà a svolgere in cambio di tantissimo denaro.