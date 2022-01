Anticipazioni Una Vita: tragedia sfiorata ad Acacias

Una Vita anticipazioni. Lolita in fin di vita, tutta la verità sulla sua terribile situazione di salute. Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Paura per Anabel…colpa di Aurelio!

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo a importanti avvenimenti, uno fra tutti l’aggressione di Anabel da parte di Aurelio. Ecco cosa succederà ad Acacias.

Nelle recenti puntate di Una Vita in onda su Canale 5, la cattiveria di Aurelio Quesada (Carlos De Austria) non conoscerà limiti e confini. Infatti, il giovane messicano non farà a meno di importunare costantemente l’ex fidanzata Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) e tenterà persino di abusare di lei durante l’assenza di Marcos e del fidanzato Miguel.

Ciò che si prevederà sulle prossime puntate di Una Vita sarà una circostanza drammatica, terribile che, fortunatamente, verrà prontamente interrotta dalla domestica Soledad Lopez (Silvia Marty) e si concluderà al meglio.

Secondo le anticipazioni della soap iberica, tutta questa situazione avrà origine nel momento in cui Marcos (Marcial Alvarez) dovrà lasciare per qualche giorno la città per via di alcuni impegni di lavoro.

Convinto che anche Miguel Olmedo (Pablo Carro) abbia accompagnato il “suocero” nella trasferta, Aurelio comincerà a girare intorno ad Anabel, riempendola di lusinghe e lasciandole intendere che, in fondo, non l’ha mai dimenticata, anche se è rimasto deluso il giorno in cui, in Messico, lei l’ha abbandonato improvvisamente sull’altare.

Aurelio però ha in serbo qualcosa di più profondo, e si tratta del rancore. Infatti il suo piano inizierà ad essere più chiaro quando, nel corso di un dialogo con la sorella Natalia (Astrid Janer),tirerà fuori da una delle sue tasche un flacone di droga, che a suo dire serve per “placare l’animo delle donne”. Tali parole, ovviamente, turberanno la fanciulla, anche se non avrà ben chiaro che cosa voglia davvero fare il fratello maggiore.

Verrà presto svelato lo scopo di quel flacone che Aurelio custodiva. Nel corso di una normale giornata ad Acacias, durante l’assenza di Marcos e Miguel, Aurelio riuscirà a farsi invitare da Anabel a fare merenda in casa sua.

Mostrandosi molto amichevole, Aurelio porterà all’appuntamento alcuni snack da condividere con la ragazza. La Bacigalupe ignara di tutto servirà dunque al suo ospite una limonata ed assaggerà ciò che Aurelio le avrò portato, anche se noterà fin da subito che il militare non sta mangiando nulla.

Fatto sta che, nel giro di pochi minuti, Anabel comincerà ad avvertire un forte mal di testa che la porterà a perdere completamente i sensi. Sarà dunque facile dedurre che Aurelio ha messo la droga nel cibo. Approffittando dello stato di Anabel, Aurelio la riporrà nel divano e comincerà a svestirsi con il fine di abusare di lei! Un’azione, totalmente riprovevole, che però verrà fortunatamente bloccata da Soledad.