Anticipazioni Beautiful: Taylor e Deacon dettano legge, nuove alleanze

Anticipazioni Beautiful dall’America. Secondo le trame USA Taylor e Deacon son sempre più presenti e mettono il dito nel matrimonio di Ridge e Brooke

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap più longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ben noto, da oltre 30 anni Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles accompagna tutti i nostri pomeriggi televisivi. Basti pensare che le puntate andate in onda sono state più di 9 mila!

Ma andiamo al nocciolo della questione. Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni USA e nel dettaglio di come l’arrivo di Deacon Sharpe e Taylor Hayes stia avendo degli effetti irreversibili nel matrimonio di Brooke e Ridge. Scopriamo insieme più dettagli.

Beautiful anticipazioni USA: problemi per il matrimonio di Ridge e Brooke, colpa di Deacon e Taylor

Con le puntate americane di Beautiful possiamo scoprire nuove chicche e approfondimenti su vicende che ancora in Italia non sono arrivate ma che ci danno un quadro completo e ricco.

Secondo le nuove anticipazioni proveniente dall’USA sappiamo per certo che Deacon Sharpe e Taylor Hayes si sono intromessi nel matrimonio di Ridge e Brooke con effetti devastanti. Difatti nelle prossime puntate in onda in America Ridge e Taylor saranno sempre più vicini, mentre Deacon fa una dichiarazione d’amore a Brooke Logan. Ma non è tutto!

Nella nuova settimana di programmazione americana, nel dettaglio nelle puntate che verranno trasmesse in America dal 17 al 21 gennaio sulla Cbs, anticipano che Paris Buckingham vedrà il suo ragazzo baciare un’altra donna. La sua reazione però non sarà come immaginato…al contrario di quanto si possa pensare la ragazza sarà sollevata.

Questa situazione infatti, la porterà sempre di più verso Carter. La sorella di Zoe e l’avvocato, infatti, si lasceranno andare alla passione, ma accadrà un imprevisto. Walton, infatti, sembrerà tirarsi indietro, in quanto crederà di tradire la fiducia di Zende. Paris cercherà di rassicurarlo, informandolo che il suo amico ha già trovato un’altra.

Hope, nel frattempo, pregherà il marito Liam di mantenere il massivo riserbo sul crollo di Brooke. La ragazza, infatti, apparirà molto preoccupata per il matrimonio di sua madre con Ridge. Infatti temerà che Steffy e Taylor possano usare la fine della sobrietà di Logan senior per un tornaconto personale. Ma non è tutto.

Taylor sempre più presente, infatti la donna sembrerà in ansia per l’ex rivale storica, Brooke e per questo deciderà di farle una visita a sorpresa. La donna le offrirà la sua amicizia e i suoi servizi come psichiatra per i risolvere i suoi problemi. Purtroppo l’aiuto della madre di Steffy verrà rifiutato dalla moglie di Ridge.

Sheila farà irruzione nello studio di Taylor, dove inizierà a farneticare su Brooke. Un atteggiamento che porterà la dottoressa a domandarsi per quale motivo nutra un’ossessione per la rivale. Taylor, successivamente, condividerà un momento speciale insieme a Ridge, dove ricorderanno di quanto erano felici durante le loro nozze.

Deacon, invece, lascerà senza fiato Brooke quando la informerà di volerla di nuovo nella sua vita, visto che è ancora innamorato di lei. Una dichiarazione che però non condurrà al risultato sperato. Al contrario, la Logan smorzerà subito la situazione.