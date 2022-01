Anticipazioni Una Vita: Antonito con le spalle al muro

Una Vita anticipazioni: nelle prossime puntate della soap spagnola Felipe e Genoveva saranno in aperta guerra mentre Antonito si troverà a prendere una decisione…

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Bellita è viva, ha finto la sua morte

Nelle nuove puntate di Una Vita, in onda dal 17 al 23 gennaio Lolita non vorrà condividere più lo stesso tetto con Antonito, Genoveva e Felipe saranno in una guerra dichiarata.

Negli episodi di Una Vita in onda prossimamente sulle reti Mediaset, Antonito Palacios si vedrà costretto a lasciare il suo appartamento su ordine della moglie Lolita Casado, dopo aver avuto diverse incomprensioni e dopo aver ceduto alla passione con la giovane messicana Natalia.

In famiglia Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso sarà aperta una grande guerra. I due si renderanno protagonisti di uno scontro pubblico.

Da quello che sappiamo grazie agli spoiler sulle prossime trame, mentre Genoveva attenderà dietro le sbarre del carcere di sapere se sarà condannata per aver ammesso di essere l’assassina di Marcia, il marito Felipe parecchio agitato si confronterà con gli altri avvocati sulla questione.

Nel contempo Salmeron chiederà a Susana di farle incontrare l’arciprete Reguero, con la convinzione che potrà farla scagionare. Non passerà molto tempo per vedere quest’ultimo ricevere del denaro dalla darklady, in cambio della libertà della stessa. Felipe perderà le staffe non appena il commissario Aurelio gli dirà che sua moglie riuscirà a farla franca.