Anticipazioni Beautiful, clamorosa new entry: ecco chi arriva

Anticipazioni Beautiful dall’America. Nuovo personaggio in arrivo per le puntate del 2022. Ecco chi entrerà a far parte del cast della soap americane

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful: nessun clamoroso ritorno, la star della soap dice basta Beautiful anticipazioni: arriva Grace Buckingham (Cassandra Creech)

Anticipazioni Beautiful. Come già sapete la stagione 2022 della nota soap americana porta con sé l’arrivo di nuovi personaggi. Oggi vi vogliamo parlare di uno di loro: Grace Buckingham interpretata da Cassandra Creech.

Vi avevamo già anticipato come nelle puntate americane di Beautiful sarebbero arrivati nuovi volti. Anche se dovremmo attende un po’ per vederli comparire in Italia e per capire bene il peso che avranno nello storytelling, possiamo già dirvi di chi si tratta.

Come ben sapete, nella vita travagliata dei Forrester erano già arrivati nuovi personaggi. Stiamo parlando di Jack e Li Finnegan (i genitori di Finn), che per ora hanno avuto solo una piccola parte, funzionale alla storyline che ha visto Sheila Carter riapparire nelle vite dei Forrester.

Gli autori, al momento, non sembrano particolarmente interessati ad approfondire questi due personaggi, che sin da subito sono apparsi sporadicamente. La coppia, ad oggi, è impegnata a tentare una riconciliazione dopo che Li ha scoperto che il marito ebbe una relazione clandestina proprio con Sheila, da cui nacque Finn: Jack la coinvolse nell’adozione del bambino, senza mai rivelarle che si trattasse del frutto del suo tradimento con un’altra donna.

Accantonati i genitori di Finn, gli autori della soap americana hanno deciso di far apparire nuovi personaggi. Una fra tutti, sarà Grace Buckingham, interpretata da Cassandra Creech, attrice che nel daytime USA ha alle spalle partecipazioni alle soap opera Days Of Our Lives e As The World Turns. Come facilmente si può intuire dal cognome, la donna è che la madre di Paris e Zoe, fino ad ora raramente citata.

Di lei sappiamo che è un medico e che divorziò dal marito Reese Buckingham a causa dei problemi di gioco dell’uomo. Le circostanze che la porteranno a Los Angeles saranno di natura romantica: le anticipazioni, infatti, rivelano che Zende Forrester Dominguez sorprenderà Paris con l’inaspettata visita della madre.

Insomma, ecco svelato il familiare che, come accennatovi di recente, sarebbe arrivato sulla scena. Il bel gesto di Zende, tuttavia, metterà a disagio Paris: la ragazza, come già vi avevamo riportato, preferirebbe rallentare la relazione con lo stilista che, al contrario, sarebbe già pronto al matrimonio.