Clarissa Selassié punta su un total look rosa shocking al Gf Vip. Copiamola!

Lo si associa alla gioventù, alla freschezza e, perché no, anche alla spregiudicatezza. Il rosa shocking sta bene soprattutto alle bionde ed alle ragazze abbronzate o dalla carnagione calda. La più giovane delle sorelle Selassiè, Clarissa, ha puntato su questo colore nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip e nello studio non è di certo passato inosservato. Ecco come copiarla.

Appariscente, frizzante, educata e pronta a battersi per la verità. Il suo look più recente sembra infatti voler festeggiare la preferenza del pubblico nei confronti di Nathaly Caldonazzo che ha smascherato le trame all’interno della Casa più spiata d’Italia.

La bella Clarissa sceglie un abito rosa fucsia super attillato e corto che sottolinea le sue curve e che, con le décolleté in raso con fibbia bouquet di strass firmate Roger Vivier (1600 euro) ispira le appassionate di moda. Vediamo alcune dritte per ricreare il suo outfit.

Il rosa shocking va bene ad ogni età? Sì a patto di saperlo dosare

Partiamo dalla base, le scarpe. La scelta cade su Amina Muaddi che con il modello Begum in pelle rosa (senza però l’apertura sul tallone) è un’ottima alternativa alle più costose, seppur iconiche, décolleté scelte da Clarissa. Si trova in vendita ad 885 euro su Double F.

Scendiamo decisamente di prezzo con la proposta di Zara (39,95 euro) con tacco sottile quadrato e scollo sulla parte anteriore. Si allaccia alla caviglia, ha la punta stretta ed è l’ideale con un abito coordinato come ha fatto l’ex inquilina del Gf Vip lunedì sera. Anche con un total look nero avere accessori fucsia che stacchino da tutto è sempre un’ottima soluzione di stile dell’ultimo minuto.

Il vestito corto in raso rosa vivo con fascette sulla schiena di Missy Empire (33,99 euro in vendita su Asos) ha le spalline sottili e cade morbido sui fianchi. Fa subito pensare all’estate ma indossato con un blazer sciancrato (i migliori restano sempre quelli di Balmain), il figurone è assicurato. In questo caso meglio mettere una scarpa in match con la giacca.

Si resta nella stessa fascia di spesa con il vestito di Miss Guided (su Zalando a 39,99 euro). Ha ruches sul davanti, maniche lunghe, profondo scollo a V e chiusura a cerniera nascosta. Talmente grintoso da essere adatto sia ad una décolleté sia ad uno stivale biker.

Non c’è, quindi, un’età giusta per indossare questo colore luminoso e particolare. Ci sono però la sicurezza in noi stesse, lo stile e la voglia di osare che, nella moda e nella vita, non devono mancare mai.

Silvia Zanchi