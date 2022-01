Anticipazioni Beautiful: due new entry in casa Forrester, cambia tutto

Anticipazioni Beautiful dall’America. Due new entry nel cast fisso della soap americana. Chi saranno? Ecco tutti i rumours

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful: nessun clamoroso ritorno, la star della soap dice basta Beautiful anticipazioni: chi sono le due new entry nel cast?

Anticipazioni Beautiful direttamente dall’America. Secondo alcuni ruomors ci sarebbero due new entry nel cast fisso e nella famiglia Forrester. Ecco di chi si potrebbe trattare. Scopriamolo insieme.

Con il nuovo anno, le puntate americane di Beautiful si preparano ad accogliere due nuovi volti sulla scena. Non si sa ancora chi siano gli interpreti e i personaggi che entreranno a far parte del cast fisso della soap. Ma secondo alcune anticipazioni, questi due nuovi personaggi entreranno nella vita dei Forrester già a partire dal mese di gennaio.

Secondo il comunicato stampa diramato dalla produzione, uno dei due new entry sarà un’inaspettato parente di qualcuno che conosciamo molto bene. Un Logan? Un Forrester o uno Spencer?

Tra i fan di tutto il mondo sono già iniziate le scommesse sul papabile personaggio misterioso. Fra i nomi più citati figura quello di Bridget Forrester, visto il ritorno in auge del tradimento che, anni fa, subì da parte dell’ex marito Deacon Sharpe e della madre Brooke Forrester. Tra l’altro Ashley Jones, che la interpreta dal 2005, ha sempre mantenuto un forte legame con Beautiful, tornando a fare sporadiche apparizioni. L’attrice, ad esempio, era presente al party natalizio del cast di qualche giorno fa.

Altri pensano possa trattarsi di un recast di R.J. Forrester, ora che i genitori stanno affrontando una nuova difficile prova. Restando in casa Forrester, tra l’altro, sono molteplici i membri del clan attualmente fuori dalla scena ma che potrebbero fare ritorno.