Anticipazioni Una Vita: la clamorosa decisione di Felipe

Una Vita anticipazioni: Felipe prende una decisione irremobile sul suo futuro e sul suo matrimonio. Ecco cosa ha deciso

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni: Felipe non vuole avere più nulla a che fare con Genoveva

Nelle nuove puntate di Una Vita, l’Halvarez Hermoso prenderà una impostante decisione sul suo futuro. Ecco cosa succederà

Le anticipazioni di Una Vita, ci segnalano cosa deciderà di fare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) appena avrà la certezza del fatto che è stata proprio Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ad uccidere la sua amata Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Secondo le indiscrezioni l’avvocato, nelle prossime puntate italiane di Una Vita, non vorrà più avere a che fare con la moglie, tant’è che si rivolgerà alla Sacra Rota per annullare il matrimonio.

Tutto avrà origine quando Genoveva confesserà di avere messo fine alla vita di Marcia al termine di un falso sequestro organizzato da Felipe con la complicità di Laura Alonso (Agnes Llobet), di Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè) e del commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago).

Nonostante l’arresto, la Salmeron riuscirà però a cavarsela anche in questa circostanza, ciò perché, sperando di avere in cambio da lei delle donazioni per la chiesa, l’arciprete José Javier Reguero (José Antonio Navarro) utilizzerà le sue conoscenze per far sì che, in sede processuale, il giudice possa giudicarla innocente ed assolverla per l’assassinio commesso.