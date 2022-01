Perché non ho più voglia? Risposte scomode (e relazioni troppo comode)

By

“Perché non ho più voglia come una volta” è una domanda che tutte le donne si sono fatte almeno una volta nella vita. Perché è un problema così frequente e cosa si può fare per risolverlo?

Il calo di desiderio è molto più frequente nelle donne che negli uomini e le ragioni sono piuttosto complesse. Innanzitutto, le donne vanno incontro a oscillazioni ormonali che, da una certa età in poi, fanno drasticamente calare la voglia di avere rapporti sessuali.

Anche tra le donne giovani però, può accadere che il calo del desiderio diventi a un certo punto un importante problema di relazione con il proprio partner.

A sperimentare un drastico calo del desiderio, infatti, sono anche le donne giovani con una relazione stabile.

Nella maggior parte dei casi questo sentimento di noia e disinteresse è accompagnato da un importante senso di colpa che può minare sia la relazione con noi stesse sia la relazione con il partner.

Ma quando è corretto provare del senso di colpa e quando, invece, bisognerebbe approcciare la cosa da un punto di vista completamente differente?

Perché non ho più voglia? La noia è (quasi) sempre la risposta

Quando una storia d’amore diventa stabile si innescano dei meccanismi relazionali che cambiano radicalmente il rapporto tra i due partner.

Anche se è piuttosto brutto da sentire, la verità è che i due partner si abituano alla presenza reciproca. La scintilla iniziale finisce necessariamente per affievolirsi e i due partner vengono assorbiti dalla vita di ogni giorno, dai rispettivi impegni lavorativi, dalla casa da sistemare, dai bambini da accudire eccetera.

Il partner maschio però tende ciclicamente a superare i momenti di “calo” e a recuperare interesse nei confronti della compagna se il rapporto è ancora sano e non è andato logorandosi.

I meccanismi che innescano il desiderio della donna, invece, non sono così semplici. Innanzitutto il ciclo ormonale mensile della donna implica ogni mese un picco e un calo del desiderio.

Leggi Anche => Voglia zero? La relazione complicata tra desiderio e mestruazioni

A parte questo, però, la donna tende a un’elaborazione molto più profonda delle emozioni. Questo implica che, una volta “archiviata” l’eccitazione sessuale del primo periodo di relazione, è possibile che la donna si concentri sull’organizzare attività insieme al partner, fare nuove esperienze eccetera.

Queste attività di coppia generano nella donna una soddisfazione emotiva che nasce dalla condivisione di vari aspetti della vita al di fuori della sfera sessuale.

Come la donna ha imparato a sue spese in millenni di vita trascorsi insieme all’uomo, i maschi sono molto meno interessati a questo aspetto più spirituale di una relazione amorosa.

Nel corso della vita le loro energie fisiche e mentali rimangono concentrate sul sesso sempre con lo stesso livello di interesse e di attenzione.

Leggi Anche => Desiderio sessuale | Ma perché gli uomini sono sempre più eccitati di noi?

Fondamentalmente, quindi, il calo del desiderio sessuale va di pari passo con la “crescita” della relazione, e c’è davvero molto poco da fare. Si calcola che in genere una relazione diventa “noiosa” dopo il primo anno.

Se anche tu sei in questa difficile fase di passaggio, oppure l’hai superata ma il desiderio rimane sempre “bassino”, sappi che si è sempre in tempo per recuperare.

Quello che devi fare è concentrarti sul tuo benessere interiore. Non stupisce infatti che i motivi del calo di desiderio femminile siano i seguenti:

il nostro corpo non ci piace più

abbiamo un livello di stress troppo alto

stiamo sfiorando una fase depressiva

i conflitti all’interno della relazione minano la nostra serenità.

Prima di chiederci per quale motivo non abbiamo più attrazione per il nostro partner, quindi, sarà bene fermarsi un attimo e fare una breve analisi della nostra situazione fisica ed emotiva.

Per avere una vita sessuale attiva e appagante, trovando anche le energie necessarie a riaccendere la scintilla con il proprio partner, è necessario ritrovare la propria serenità personale e poi lavorare a quella di coppia.

Il consiglio migliore è un classico assoluto: ritagliarsi un giorno (o anche alcune ore) da dedicare solo alla coppia dedicandosi ad attività che appassionano entrambi. Ritrovare e risvegliare l’interesse reciproco è la strada giusta per far risalire la voglia!

Quello che bisogna assolutamente evitare però è di venire colpevolizzata dal partner per la propria mancanza di desiderio. La sessualità non si accende e non si spegne a comando: si tratta di una questione molto più complicata e ci vuole pazienza per ritrovare la giusta sintonia.