Routine nella coppia? E se avesse dei risvolti positivi? Eccone alcuni

By

Si dice spesso che la routine sia nemica della coppia e tra le principali cause di rottura. In 8 casi la routine in coppia è molto positiva.

Bisognerebbe sempre vedere il rovescio della medaglia in ogni situazione. Ciò che è generalmente considerato come qualcosa di dannoso e negativo potrebbe stupirci con risvolti positivi inaspettati come nel caso della routine di coppia.

Una coppia routinaria potrebbe aver trovato in questa routine il motivo della sua felicità. Proviamo a comprendere come la routine, da sempre giudicata in maniera negativa, possa invece favorire la relazione di coppia.

Routine in coppia: 8 buoni motivi per non contrastarla

Pensiamoci un attimo, è davvero così negativo per la coppia avere dei rituali in amore? Molte coppie li hanno eppure si dicono molto felici. E se la routine facesse bene alla relazione? Dato che è inevitabile che questa si insedi nelle relazioni, vi forniamo qualche valido motivo per accoglierla favorevolmente.

1.La routine rafforza la coppia

Avere il proprio posto a tavola o nel letto, e tutte le altre abitudini che abbiamo preso nel tempo convivendo, sono la dimostrazione che abbiamo fatto qualcosa nel tempo, abbiamo stabilito i nostri tempi, i nostri spazi facendoli incastrare con quelli dell’altro. Questo non significa essere una coppia noiosa ma che le abitudini rafforzano la coppia.

2. La routine rassicura la coppia

La routine è la parte relativamente tranquilla della nostra vita. Quando torniamo a casa sappiamo già cosa ci aspetta? Cena, divano, film? Che male c’è. Sapere cosa ci aspetta riduce significativamente lo stress.

3. La routine semplifica la vita

Le sorprese e gli imprevisti possono essere eccitanti ma a volte anche stressanti. Avere uno schema di vita e seguirlo quasi tutti i giorni ci consente di poterci rilassare.

4. La routine ci fa comprendere meglio l’altro

Dopo anni insieme la routine e le abitudini dell’altro sono chiare. Sappiamo esattamente cosa ama e cosa detesta, sappiamo che quando ci guarda fisso non appena si è infilato nel letto è perchè ha dimenticato il telefono sul divano e vorrebbe che glie lo prendessi tu. L’altro diventa un libro aperto man mano che la routine si stabilisce nella coppia. E’ grazie a lei che ci capiamo con uno sguardo. Quanto è bello vedere l’altro agire senza avere bisogno di chiedere?

5. La routine annienta i disagi

Prima della routine nella coppia c’era il disagio. Se entrava in bagno era un disagio, se scappava un peto era un disagio, il risveglio senza trucco era un disagio. Dopo la routine il disagio è tato annientato dalla dimostrazione di noi stessi. Siamo come siamo e l’altro ci ama esattamente così.

6. La routine migliora il rapporto sessuale

A letto avviene la stessa magia che avviene fuori dal letto. L’altro sa esattamente cosa ci piace e come mandarci in estasi. Più facciamo l’amore più impariamo come amare il corpo dell’altro e rendere il rapporto sessuale un’esperienza unica.

7. La routine è divertente

Quando si passa molto tempo insieme si condivide molto. E’ così che tiriamo fuori battute stupide o altre cose che ci fanno ridere. La routine apporta complicità e questa è divertente.

LEGGI ANCHE -> Test: che coppia siete? Bollente, calda o tiepida? Scoprilo ora

8. La routine ci rende seducenti

Diciamo che il punto forte è sapere cosa piace al partner e anche cosa non piace. Se detesta vederci sputare nel lavandino mentre ci laviamo i denti potremmo evitare di farlo davanti a lui. Lasciamo che la routine ci insegni quali sono gli aspetti di noi che ama di più e sfruttiamoli a nostro vantaggio per mantenere alto il nostro livello di seduzione. La routine è una nostra alleata, a volte basta semplicemente ricordarlo.