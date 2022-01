Victoria De Angelis infiamma il web: la foto bollente fa impazzire i fan

By

Victoria De Angelis infiamma il web: la bassista dei Maneskin regala una foto mozzafiato ai fan durante la tappa a New York.

Victoria De Angelis continua a far impazzire i fan con la sua bellezza mozzafiato. Da New York dove sabato 22 gennaio i Maneskin saranno ospiti del Saturday Night Live, la bassista dei Maneskin ha deciso di riscaldare non solo le giornate dei fan americani, ma anche quelli di tutto il mondo.

Sempre bellissima, dopo esserci coperta perfettamente per combattere il freddo della Grande Mela, rientrata in albergo, Victoria ha deciso di mettersi a proprio agio immortalando la propria bellezza in un selfie mozzafiato che ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Victoria De Angelis: selfie bollente da New York, social impazziti

Davanti allo specchio, Victoria regala un selfie vedo-non vedo. Nella foto pubblicata tra le storie di Instagram, la bassista dei Maneskin indossa un tol lasciando intravedere la parte inferiore del corpo. Una foto mozzafiato quella di Victoria che, ancora una volta, ha deciso di rendere felici i suoi fan condividendo un selfie meraviglioso.

Victoria, inoltre, ha poi condiviso una serie di foto in cui è con Ethan Torchio e Thomas Raggi a New York dove si trovano insieme a Damiano per vari impegni professionali dei Maneskin.

Quando lavorano, dunque, i Maneskin rendono felici i propri fan condividendo foto e video dei loro momenti insieme. Tra Damiano, Ethan, Thomas e Victoria, la più social è sicuramente quest’ultima mentre il frontman, il chitarrista e il batterista pubblicano post sui social non con continuità.

Oltre a regalare selfie ai fan, Victoria ama condividere foto della sua cagnolina Chili di cui è innamorato anche Damiano.

Tutte le foto della bassista dei Maneskin, puntualmente, fanno impazzire i fan con migliaia di like e commenti da parte di fan proveniente da tutto il mondo. Il successo mondiale dei Maneskin è ormai una realtà e per celebrarli, Amadeus ha deciso di invitarli al Festival di Sanremo 2022.

Martedì 1° febbraio, i Maneskin torneranno sul palco del Teatro Ariston, come super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022 dopo la vittoria nella scorsa edizione del Festival con il brano “Zitti e buoni”.