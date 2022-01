Test: risolvi il caso misterioso e scopri se hai la stoffa del detective

Sei in grado di risolvere un misterioso caso di morte? Prova a trovare la soluzione del test di oggi e scopri se hai la stoffa del vero detective

Il test di oggi riguarda il tuo intuito. Proveremo a mettere alla prova la tua creatività. Ti dovrai impegnare molto per risolvere un caso misterioso, immedesimandoti nei panni di un vero detective. Dovrai essere capace di utilizzare le tue capacità di analisi e ragionare sulla risposta giusta da fornire. In questo test dovrai usare bene la testa e adottare un approccio logico.

Ecco il caso da risolvere: un uomo e una donna vanno a cena fuori. Fa molto caldo perché è estate, la fila del ristorante è più lunga del solito e i due protagonisti di questa storia decidono di sedersi al bar in attesa che arrivi il loro turno. Ordinano cinque bicchieri di bibite gelate, con la speranza di rinfrescarsi ma non bevono lo stesso numero di bicchieri.

La donna, infatti, bene quasi contemporaneamente quattro bicchieri, uno dopo l’altro. L’uomo, al contrario, manda giù soltanto un bicchiere. Dopo qualche istante, però, l’uomo muore, mentre la donna sopravvive. Perché? Per quale motivo soltanto uno dei due riesce a sopravvivere? Riesci a capire il motivo che porta l’uomo alla morte? Pensaci bene e poi prova a dare una risposta, in attesa di conoscere la soluzione del mistero.

La soluzione del test

Se sei arrivata fin qui, vuol dire che hai trovato la soluzione o sei semplicemente curiosa di scoprire come va a finire questa storia. Bene, ecco la soluzione del test di oggi. Innanzitutto devi sapere che non si tratta di un appuntamento normale. La donna è una pericolosa serial killer, ma questo l’uomo non lo sa. È stato attirato al bar con l’inganno, lei vuole ammazzarlo e per questo motivo ha accettato l’invito a cena.

Entrambi bevono la stessa bibita, lei manda giù quattro bicchieri velocemente e lui ne beve solo uno. Lui muore, lei no. Perché? È evidente che ci fosse del veleno da qualche parte, dove? Il veleno è nel ghiaccio. La donna ha bevuto velocemente in modo da non far sciogliere il ghiaccio, evitando di restare avvelenata. L’uomo, al contrario, ha sorseggiato con calma il drink, bevendo anche il veleno che intanto si stava sciogliendo.

Non era facile risolvere questo test. Pochissime persone hanno compreso quale fosse il reale obiettivo della donna, molti sono stati confusi dalla loro potenziale relazione d’amore. Eppure la soluzione era proprio lì, a portata di mano. Bisognava soltanto riflettere con calma. Se hai trovato la soluzione, complimenti! Sei una perfetta detective. Se non sei riuscita a capire quali fossero i reali intenti della donna, tranquilla. Sei in abbondante compagnia.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, sei riuscita a risolvere il mistero? Hai il fiuto del vero detective? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.