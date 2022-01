Quanti uccelli vedi in questa foto? Scopri chi sei in base alla tua risposta

Sei pronto a dirci che cosa vedi nel test degli uccelli? Devi solo guardare questa immagine e dirci quanti uccellini vedi: semplice, no?

Il test della personalità che vogliamo proporti oggi non potrebbe essere veramente più semplice di così.

Abbiamo deciso, infatti, di proporti un’immagine dipinta da un pittore surrealista che ha come protagonisti degli uccelli.

O meglio, un uccello. O forse no, aspetta: ma quanti uccelli ci sono in questa foto?

Scopriamo subito che tipo di persona sei grazie alla tua risposta: pronto a rivelare la tua vera natura?

Test degli uccelli: dicci quanti ne vedi e sveleremo chi sei davvero

Il nostro test della personalità di oggi vuole semplicemente sapere quanti uccelli vedi in questo quadro.

Sembra una domanda veramente facile, no?

Questo perché non hai avuto ancora l’occasione di dare un’occhiata per bene a questo dipinto: ma ci sono due uccelli oppure no?

Come capita spesso in queste immagine pensate per essere delle illusioni ottiche, il test degli uccelli va un poco più in profondità.

Non esiste una risposta giusta o sbagliata: certo, c’è un uccello disegnato per essere tale ed una figura che assomiglia molto ad un uccello ma che è in realtà formata solo da alcune foglie.

Noi, a questo punto, vogliamo solo sapere qual è la tua opinione a riguardo. In cambio ti sveleremo chi sei veramente. Scopriamolo subito insieme, che ne dici?

hai visto un uccello solo: anche se per un attimo ti è sembrato di vedere due uccelli nel disegno, per te la risposta è naturale.

C’è solo un pettirosso nel dipinto, che guarda incuriosito delle strane foglie che formano… beh, la figura di un altro uccello!

Impossibile, però, dire che ci sono due uccelli in una foto; ce n’è solo uno!

Ovviamente sai già di essere una persona estremamente rigorosa dal punto di vista intellettuale, vero?

Sei analitico ed attento ai dettagli, non hai nessuna intenzione di farti abbindolare dalle sciocchezze del mondo esteriore e sei veramente capace di estrapolare i dati da qualsiasi situazione.

Possiamo dire che hai sempre una soluzione e sei una di quelle persone che dovunque va si preoccupa di individuare tutte le possibili uscite!

Scherzi a parte, non sei uno 007 ma ti ci avvicini molto: hai una mente pratica, pronta ad affrontare i problemi e che non si perde in sciocchezze.

hai visto due uccelli: ehi, non stare a sognare ad occhi aperti, devi ancora leggere il responso del test degli uccelli!

Per te non c’è neanche da discutere: gli uccelli nel dipinto sono due, entrambi “reali” visto che li stai guardando tu!

Anche se uno è fatto solo di foglie, la sua impressione è forte (tanto che anche l’altro uccello lo guarda assorto) e per te è normale dire che nel disegno ci sono due uccelli.

Inutile dirti che sei una persona estremamente creativa, vero? Sei capace di immaginare storie o di creare scenari fantastici partendo anche solo da un piccolo input.

Ti piace fantasticare e non hai nessuna intenzione di perdere tempo con le cose “serie” della vita. C’è tanto da sognare, perché dovresti essere pratico e noioso?

Di certo il tuo modo di fare attira tante persone, che pensano anche tu possa essere un poco sprovveduto. Di certo sei una persona fiduciosa, capace di provare grandi slanci anche per gente che conosce bene: non sei uno sciocco, però!

Quello che ti interessa davvero è poter sentirti libero: ti piace la fantasia ma non per questo vivi in un reame fatato!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.