Il dramma della concorrente del GF Vip Federica Calemme raccontato da suo papà. Ecco le parole che hanno commosso tutti.

Federica Calemme è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, ma la sua scalata al successo non è certo stata facile. Ecco il dramma vissuto dalla famiglia di Federica Calemme raccontato dal papà Salvatore.

Il dramma vissuto da Federica Calemme

Federica Calemme è una delle concorrenti del GF Vip, originaria di Napoli. A raccontare la sua storia familiare travagliata (che le ha dato la spinta necessaria per raggiungere il successo) è il papà Salvatore.

Salvatore ha raccontato di aver attraversato un periodo di grande difficoltà economica, dovuta alla fine della sua carriera da calciatore: “promisi a me stesso che la nostra famiglia sarebbe riemersa dalle difficoltà, che ci saremmo riscattati perché il destino era stato troppo severo con noi. Puntai tutto sua mia figlia, sulla sua bellezza”, ha ammesso.

Grazie alla determinazione del padre e alla sua intraprendenza, Federica è riuscita a entrare nel mondo dello spettacolo (impresa non facile) e a ottenere la fama nazionale grazie al Gf Vip. Un successo che Salvatore ha raccontato con grande commozione, dovuta soprattutto alle mille peripezie che Federica ha dovuto affrontare per riuscire ad emergere.

Salvatore ha inoltre rivelato che Federica ha rischiato di morire a seguito di un attentato dell’Isis a Barcellona: “Si salvarono rifugiandosi in un negozio e aspettando l’arrivo delle forze speciali. Furono ore di disperazione per tutta la famiglia. Per fortuna andò tutto bene e il giorno dopo rientrò in Italia”.

A ogni modo, superato il periodo familiare difficile, la carriera di Federica ha preso il volo.

Salvatore ha dichiarato che l’intera famiglia la segue sempre durante le dirette dalla Casa e ha espresso anche la sua personale opinione sul rapporto della figlia con Gianmaria Antinolfi, con cui la giovane fa coppia all’interno del programma: “A mia moglie piace come la tratta Gianmaria, lo vede bene con Federica, mentre a me sembra troppo sensibile”.