Victoria De Angelis, look total black a Los Angeles: il top conquista tutti

Victoria De Angelis lascia tutti senza fiato da Los Angeles: il look total black e il top fanno breccia nel cuore dei fan, foto.

Victoria De Angelis non smette di stupire. La bassista dei Maneskin si trova ancora a Los Angeles con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi per partecipare al Saturday Night Live il 22 gennaio. Si tratta dell’ennesimo traguardo che i Maneskin hanno raggiunto dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2021. Proprio di Sanremo saranno i super ospiti della prima serata, in programma martedì 1° febbraio. In attesa di tornare in Italia, i Maneskin si stanno godendo Los Angeles e Victoria, su Instagram, ha regalato ai fan un nuovo, mozzafiato selfie.

Victoria sa sempre come strappare un sorriso ai fan. In attesa di rivederla sul palco del Teatro Ariston insieme a Damiano, Ethan e Thomas, i fan dei Maneskin si godono la bellezza della bassista che è diventata una vera e propria icona rock con il suo inconfondibile stile.

Victoria De Angelis icona di stile rock: il look scelto per Los Angeles fa impazzire tutti

Victoria riesce ad esaltare la bellezza che ha ricevuto in dono dai genitori scegliendo sempre outfit che la esaltano. Raramente indossa gonne optando per pantaloni lunghi che le calzano alla perfezione. Non è un caso, dunque, che in quel di Los Angeles abbia scelto un outfit total black composto da pantalone, camicia indossata aperta e top. Un trittico perfetto reso ancora più unico da un trucco più semplice rispetto a quello che sfoggia normalmente sul palco.

Per Victoria, così come per gli altri componenti dei Manekin, dallo scorso marzo è iniziato un periodo magico. La vittoria del Festival di Sanremo ha permesso alla giovane band romana di diventare una meravigliosa realtà della musica internazionale, ammirata in tutto il mondo da fan e addetti ai lavori.

Una grande gioia per Victoria che ha cominciato a suonare il basso quando era ancora una bambina cullando il sogno di trasformare la propria passione in un lavoro quando ha incontrato Thomas, Damiano ed Ethan con cui ha poi dato vita al progetto Maneskin.

Victoria condivide così il proprio successo non solo con Damiano, Thomas ed Ethan che, per lei, sono come fratelli, ma con il padre e la sorella Veronica alla quale è legatissima.