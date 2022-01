Meghan detterà le regole a Carlo: ecco cosa si rifiuterà di fare la Duchessa

By

Il rifiuto di Meghan all’offerta di pace del Principe Carlo sembra assolutamente certa. La Duchessa non si metterà in una situazione scomoda.

Il Principe Carlo non è mai stato un buon mediatore. Sempre estremamente chiaro e diretto nell’esprimere le proprie idee e soprattutto le proprie convinzioni politiche, in gioventù Carlo è sempre andato dritto per la sua strada.

Con l’età però necessariamente le cose cambiano, così come cambiano anche le priorità della vita. Oggi Carlo non è soltanto l’erede al trono inglese ma anche padre e nonno di cinque bellissimi nipoti.

Proprio il dolore di non vedere Archie da anni e di non aver mai incontrato Lilibet deve aver indotto il Principe Carlo a fare un importante passo di distensione verso i Sussex.

Dev’essere certamente stata una scelta amara. Carlo infatti ha interrotto tutti i rapporti con Harry fin dall’anno scorso, quando a Marzo 2021 Harry lasciò intendere che il padre lo aveva lasciato sul lastrico.

Nell’ormai famosissima intervista andata in onda sulla televisione americana Harry e Meghan non si limitarono solo a questo. Accusarono “un membro anziano della Famiglia Reale, ma non la Regina né Filippo”, di aver fatto commenti razzisti sul colore della pelle di Archie prima ancora che il bambino venisse la mondo.

Da allora, stufo delle dichiarazioni polemiche di Harry e Meghan, Carlo ha parlato con suo figlio solo attraverso gli avvocati.

Oggi però le cose sono diverse e Carlo, per amore di sua madre e dei suoi nipotini, ha offerto un ramo d’ulivo.

L’offerta di Carlo e il rifiuto (quasi certo) di Meghan Markle

Quest’anno si celebrerà il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta ma anche una cerimonia a un anno di distanza dalla morte di Filippo. Ad almeno una di queste occasioni Harry e Meghan dovrebbero partecipare, dando anche alla famiglia la possibilità di incontrare i loro due bambini.

Harry però ha cominciato una vera e propria guerra di posizione con la Famiglia Reale- Il Principe sta infatti cercando di ottenere nuovamente per sé e la sua famiglia i privilegi a cui avevano diritto quando facevano parte dei reali inglesi.

Harry afferma che la sua preoccupazione principale è ottenere il massimo della sicurezza per sé, sua moglie e i suoi figli e, per farlo, ha cercato di “forzare la mano” con la Polizia di Stato. Il risultato è stato tra il comico e il disastroso.

Secondo molti Harry e Meghan avevano intenzione di affermare che il mancato accordo sulla loro sicurezza personale avrebbe reso impossibile ai Sussex organizzare il loro viaggio in Inghilterra.

Proprio per evitare quest’evenienza, Carlo ha deciso di fare un’offerta molto generosa a suo figlio. Il Principe ha affermato che Harry e Meghan possono soggiornare a Clarence House (la residenza ufficiale del Principe di Galles) per tutto il tempo in cui vorranno rimanere in Inghilterra.

Sistemandosi presso la casa di suo padre, Harry, Meghan e i bambini saranno protetti dalle misure di sicurezza previste per il Principe di Galles, quindi all’interno delle sue proprietà saranno assolutamente al sicuro dai paparazzi.

Proprio i giornalisti d’assalto sembrano essere la principale preoccupazione di Harry. Il Principe in passato ha rivelato di aver sviluppato una vera e propria sindrome da stress postraumatico. Secondo quanto ha raccontato, gli scatti dei flash gli riportano alla mente le terribili scene della morte di sua madre e quelle del funerale di Diana.

Harry e Meghan accetteranno un’offerta così generosa ma soprattutto così “pacificatrice” da parte del Principe Carlo? Gli esperti commentatori inglesi sostengono che la Duchessa non si infilerà in una situazione del genere.

I Duchi di Sussex hanno portato della accuse molto gravi alla Famiglia Reale e lo hanno fatto mentre erano al sicuro dall’altra parte dell’oceano. Con ogni probabilità Meghan non vorrà affrontare il confronto diretto con i parenti di suo marito. La Duchessa farà di tutto per non mettere di nuovo se stessa (e stavolta anche i suoi bambini) sotto una fortissima pressione psicologica.

Se le cose dovessero andare davvero così chi sarà a perderci? Sicuramente il Principe Carlo, che ha scoperto solo in tarda età di adorare i bambini e di essere un nonno fantastico. Anche la Regina Elisabetta però potrebbe vedere sfumare l’ultima occasione di incontrare i suoi bisnipoti metà americani. Harry darà davvero un simile dolore a sua nonna?