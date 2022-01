Victoria De Angelis, selfie appena sveglia da Los Angeles: una dea

Victoria De Angelis, a Los Angeles per impegni professionali con i Maneskin, regala un selfie appena sveglia ai fan: sempre bellissima.

Sempre bellissima, anche appena sveglia. Victoria De Angelis incanta i fan anche al mattino, mostrandosi con qualche traccia di trucco, i capelli in disordine mentre è ancora a letto, coperta solo da un lenzuolo bianco. A Los Angeles con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi per alcuni impegni professionali dei Maneskin, Victoria torna a condividere foto su Instagram scatenando l’entusiasmo dei fan.

I Maneskin non si fermano un attimo dallo scorso marzo ovvero da quando hanno vinto il Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”. Nonostante i numerosi viaggi e la stanchezza, Victoria è sempre assolutamente bellissima come testimonia il selfie pubblicato su Instagram e scattato in una stanza d’albergo di Los Angeles.

Victoria De Angelis, selfie con un solo lenzuolo bianco: assolutamente meravigliosa

Tra le giovani star più belle c’è sicuramente Victoria De Angelis che incnata tutti non solo quando sale sul palco, ma anche quando immortala la propria bellezza in selfie improvvisati. Dopo aver cantato con all’iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles, in attesa dell’ospitata al Saturday Night Live con Damiano, Ethan e Thomas, Victoria ha deciso di fare un regalo ai fan pubblicando i selfie che vedete qui in basso.

Victoria si gode la propria libertà divertendosi ad immortalare la bellezza del suo corpo come potete vedere dalla foto qui in alto. Con il viso in primo piano, incorniciato dai capelli biondi, lunghi e lisci e da una frangia che le sue fan sfoggiano per provare ad assomigliarle, Victoria continua a lasciare tutti senza fiato.

Migliaia di like e di commenti per Victoria che, insieme agli amici Damiano, Ethan e Thomas con cui ha costruito i Maneskin realizzando i sogni musicali, il 1° febbraio, tornerà sul palco del Teatro Ariston dopo il trionfo dello scorso anno.

I Maneskin, infatti, sono i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022 come ha annunciato Amadeus al Tg1.