Copiamo Sarah Altobello con una pelliccia sintetica per un fascino di categoria

Nel suo ultimo post su Instagram Sarah Altobello ha sfoggiato una pelliccia bianca molto chic e totalmente sintetica. Sì, perché quelle vere sono out ed una fashion victim come l’ex isolana lo sa bene. Scopriamo insieme quali acquistare in questo periodo e come abbinarle.

Simpatica, spumeggiante, sensuale, Sarah Altobello è tutto questo e molto di più. Seguitissima sui social, interviene con perle di saggezza made in Puglia tutte da ridere sia a Radio Norba che nelle varie ospitate televisive. La sua attenzione per la linea è unita alla sensibilità verso i nostri amici animali ecco perché si mostra con una pelliccia sintetica modello corto, con lavorazione orizzontale e maniche a tre quarti. Ispiriamoci a questo look contemporaneo.

Tutte le pellicce sintetiche più chic di stagione. Sarah sceglie il color panna e tu?

Pellicce lunghe in visone, cappotti monopetto in shearling di agnello e doppiopetto con inserti in zibellino, giacche in volpe, modelli parka con cincillà e molto altro. Vedere che ancora molti (troppi) stilisti puntino su questi capi nelle loro collezioni disturba – per usare un eufemismo – gli amanti degli animali. Quelli più sensibili, coscienziosi ed attenti, come Giorgio Armani, già dal 2016 hanno cambiato rotta avvalendosi delle nuove tecnologie per proporre alternative di qualità anche etica. In un’intervista di Daniela Monti al Corriere della Sera infatti lo stilista aveva dichiarato “Il progresso tecnologico ci permette di avere alternative che rendono inutile il ricorso a pratiche crudeli nei confronti degli animali”.

Concordiamo con lui e possiamo seguire l’esempio di Sarah con la proposta di Guess in blu con collo alto, maniche lunghe, bottoni frontali è molto volume. Ottima con un paio di jeans ed una camicia rosa cipria o bianca ma anche con una tuta attillata per giocare sui volumi. In questo caso sarà d’obbligo un tacco alto. Costa 259,90 euro sul sito ufficiale del brand.

È invece di Asos Design il cappotto in ecopelliccia oversize con cappuccio neo toni del bianco, grigio e marrone per uno stile rapper. Con leggins in pelle neri (Sarah li adora) una maglia a collo alto ed un paio di anfibi in tinta, un post è d’obbligo! Per la posa, invece, usate la vostra fantasia. Scontato del 20%, costa 67,95 euro.

Per la sera si può optare per l’idea creata da Pull & Bear, il giubbotto rosa caldo a maniche lunghe e a girocollo – sempre in pelliccia sintetica – con chiusura mediante ganci a scomparsa. Sia come coprispalle – bolero a cena (come insegna il bon ton) sia sopra un tubino nero ed uno stivale rock, è appropriato e classico pur essendo diverso da ciò che si vede in giro.

Molte idee ed altrettante scelte per creare un look che rispetti i vostri ideali ma, in caso la pensaste diversamente, va comunque bene ed è giusto scegliere ciò che piace. La cosa più importante, come sempre, è la libertà.

Silvia Zanchi