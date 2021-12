Il dramma che ha cambiato tutto nella vita di Victoria dei Maneskin

Victoria dei Maneskin è, senza alcun dubbio, una delle stelle emergenti del panorama musicale. Dietro al suo incredibile successo, però, si nasconde un dramma familiare.

Negli ultimi tempi i Maneskin sono diventati così famosi che non conoscerli è quasi impossibile. Le loro canzoni hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e non c’è persona che non le canticchi o ascolti con piacere. Gli artisti di questa giovanissima band, poi, sono diventati sempre più famosi, facendosi conoscere ed apprezzare da sempre più persone.

Tra loro non può ovviamente non spiccare la bellissima Victoria, unico membro femminile del gruppo e da sempre ben visibile grazie alla sua bellezza e alla grinta che la contraddistingue e che ben si sposa al suo talento musicale. Eppure, nonostante la sua giovane età e la spensieratezza con cui sembra affrontare la vita, Victoria cela dentro di se un dramma vissuto quando era ancora più giovane e che l’ha cambiata per sempre.

Victoria dei Maneskin ed il dramma per la scomparsa della madre

Ci sono figure che sono fondamentali nella vita di una persona e che lo sono ancor di più in determinati momenti della vita come l’adolescenza. Eppure, Victoria dei Maneskin ha dovuto imparare a rinunciarvi dicendo addio ad una delle più importanti in assoluto, quella della sua mamma.

Jeannet (così si chiamava) è stata infatti malata per molto tempo, decidendo di andare in Danimarca quando dopo tante cure si è resa conto di non avere più molto da vivere.

Come raccontato da Elin, la nonna di Victoria, la ragazza ha voluto seguirla fin lì in modo da starle vicino fino all’ultimo.

Così, proprio negli anni più delicati per una ragazza, Victoria si è trovata a dover dire addio al suo punto di riferimento, facendosi coraggio e restando accanto alla madre fino alla fine. Un dramma che segna per sempre la vita di una persona e che lo fa ancor di più quando arriva ad un’età così giovane.

Dietro quella grinta e quella forza che a volte sembrano persino troppe per una ragazza così giovane, si celano quindi prove molto dure che Victoria de Angelis ha dimostrato di saper affrontare e superare e che probabilmente ne hanno fatto una persona ancora più forte.

Una che oggi sarebbe di sicuro l’orgoglio della sua mamma. Proprio come asserito anche dalla nonna Elin che ad oggi si dice triste solo per il fatto che la figlia Jenaette non sia vissuta abbastanza a lungo da poter vedere la figlia trionfare e diventare famosa.