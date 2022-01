Beautiful anticipazioni: paura per Thomas, l’ultima chanche per la sua vita

By

Anticipazioni Beautiful settimanali. Tutto quello che succederà dal 31 gennaio al 5 febbraio nella soap americana in onda su Canale 5! Scopriamolo insieme

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane: Taylor torna in città per riconquistare Ridge ma tornano anche le minacce nei suoi confronti da parte della sua storica nemica: Sheila Carter!

Beautiful anticipazioni settimanali: Thomas si troverà in ospedale

In queste nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 ci concentreremo sulla salute di Thomas Forrester. Il figlio di Ridge verrà infatti ricoverato d’urgenza in ospedale e operato immediatamente.

Secondo le nuove anticipazioni settimanali in onda dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022, Thomas verrà ricoverato e operato d’urgenza in ospedale. Secondo quanto successo, Hope che si trovava in casa di Thomas al momento in cui lui ha avvertito il malore, gli ha letteralmente salvato la vita.

La giovane Logan ha tempestivamente chiamato Ridge e Steffy dopo aver avvertito gli strani comportamenti di Thomas col manichino.In ospedale, il duro compito di avvisare i parenti spetta a Finn, che difatti comunicherà loro il fatto che Thomas dovrà essere operato d’urgenza.

Nel frattempo Shauna farà una visita inaspettata a Eric. Liam, invece, si sforzerà a confessare a Steffy che Hope non lo ha tradito, mentre Finn farà sapere a tutti che Thomas è uscito dalla sala operatoria e si sta riprendendo. Ridge e Steffy, infine, diranno a Thomas che è vivo per merito di Hope.

Steffy, intanto, rimarrà scioccata scoprendo che Hope e Thomas non si sono mai baciati e tenterà in qualche modo di giustificarsi di essere finita a letto con Liam, oscurando anche i propri sentimenti per Spencer.

Ridge, invece, si farà prendere dallo sconforto sapendo che il figlio è sotto i ferri.

Liam, successivamente, si sentirà profondamente in colpa nei riguardi di Hope, nel frattempo Spencer ci terrà a rassicurare Steffy che suo fratello si rimetterà presto.