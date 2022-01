“Sogno di diventare mamma”: la toccante confessione della showgirl

“Non ho abbandonato il sogno di diventare mamma”: la toccante confessione in diretta dell’amatissima showgirl. Ecco cosa ha detto.

Il sogno della maternità è ancora vivo nel cuore di una delle showgirl italiane più amate dal pubblico e reduce da una bellissima avventura che ha desiderato molto. Quello della maternità è un sogno che la showgirl spera di realizzare da tempo ed oggi afferma di sentirlo sempre vivo e di volerlo realizzare.

Reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dove ha trascorso sia il Natale che il Capodanno lontana dalla propria famiglia, la showgirl, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nel corso della puntata trasmessa il 30 gennaio, ha parlato proprio di maternità.

Valeria Marini e il sogno della maternità: le dichiarazioni a Verissimo

La showgirl di cui stiamo parlando è Valeria Marini. La showgirl, insieme a Giacomo Urtis con cui nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ha formato una coppia di gioco, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha parlato di maternità ammettendo di voler provare a realizzare il suo sogno.

“Non ho abbandonato il sogno di diventare mamma perché essere genitori è la cosa più bella del mondo. Rimane sempre il sogno nel cassetto, speriamo che ci riesca. Non l’ho mai abbandonato il desiderio, perché i figli sono il futuro, con qualsiasi mezzo“, ha spiegato la showgirl.

Giacomo Urtis, accanto a lei, le ha così fatto una proposta: “Facciamolo insieme un figlio a questo punto”. La showgirl, così, ha svelato di aver pensato al modo per realizzare il sogno di diventare mamma aggiungendo, però, di non volerlo rivelare: “Ci ho pensato, ma non lo dico per scaramanzia. Quando si concretizzerà, verrò da te a dirtelo”.

In passato, la Marini ha provato a realizzare il sogno di diventare mamma senza riuscirci. In amore, la showgirl ha dovuto affrontare diverse delusioni, ma nonostante tutto, non ha mai perso la speranza di poter realizzare il suo sogno e noi di Chedonne le auguriamo di farlo!