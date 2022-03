Non sai come abbinare la tua pochette? Te lo diciamo noi

Non sai come abbinare la tua pochette ed incastrarla nel tuo “outfit of the day”? Tranquilla, ti diamo noi qualche dritta.

Ami le mini – borse? Non sei sola. Le pochette sono comode, pratiche, non pesano, non corrono il rischio di procuraci mal di schiena (con le borse troppo pesanti portate su una spalla, lo squilibrio può provocare dolore).

“Ma non ci entra niente dentro, come fanno ad essere pratiche?”, penserà qualcuno. In realtà può anche essere vero, ma basta organizzarsi, scegliere lo stretto necessario da portare ed uscire.

Sai che esistono anche modi specifici di portarla? I più comuni sono tre: puoi scegliere di portarla in mano (e questo è il caso ad esempio delle pochette che non hanno alcun manico), oppure sotto il braccio (che fa tanto chic, soprattutto con bel blazer appoggiato sulle spalle e non infilato), oppure sceglierne una con polsiera e portarla al polso, così che non correrai neanche il rischio che ti cada mentre cammini oppure ti muovi.

Ovviamente puoi anche portarla semplicemente sulla spalla, oppure a tracolla, dipende anche molto dal manico che ha.

Sai però che la pochette sta bene soprattutto ad alcune donne? Sì, perchè in realtà non sta bene nè a tutte, come molte pensano. Anche in questo caso è tutta questione di body shape

A chi dona? Alle ragazze non molto alte e dalla corporatura snella (se sei molto alta ed hai un fisico prorompente, rischierai di dare vita ad asimmetrie), oppure a chi ha il cosiddetto fisico ovale (cioè quello in cui si hanno spalle piccole ed anche gambe snelle, ma addome pronunciato e fianchi abbastanza larghi).

In questo caso la pochette da portare a mano solo il top, perchè distolgono l’attenzione dalla zona centrale del corpo, che è poi il punto critico.

Detto ciò, così come la pochette non dona a tutte le donne, non sta neanche bene su tutto. Ti sei mai chiesta come abbinare la tua pochette preferita? Se non sai come fare, te lo diciamo noi.

5 modi di abbinare la pochette

La pochette è parte integrante dell’outfit, quindi dobbiamo capire con quali capi la possiamo abbinare.

Non sta bene su tutto, come dicevamo poco fa, quindi è importante capire con quali indumenti si sposa alla perfezione. Se stai cercando idee e spunti per costruire il look perfetto in cui inserire la pochette, sei nel posto giusto.

Se poi ti stai chiedendo anche come abbinare la borsa al cappotto, ti diciamo anche questo.

Pochette e cargo pants

Indossa il tuo cargo pants – anche bush pants va benissimo, così come l’harem pants – insieme ad un crop top oppure ad un top strettissimo da infilare dentro ed alle tue scarpe a spillo: sarai chic, ma sexy allo stesso tempo, senza però essere troppo appariscente.

A questo punto porta in mano la tua pochette preferita, indossa dei gioielli abbinati alle scarpe e magari almeno a qualche dettaglio della tua mini – bag e sarai pronta per uscire.

Cappotto lungo e mini – bag

Cappotto lungo + pochette = il punto in cui l’eleganza incontra la sportività. Sì, perchè questa combo, da abbinare rigorosamente a pantaloni skinny e scarpe basse, riesce ad essere raffinata e casual al tempo stesso.

Puoi anche optare per un total black, a cui abbinare cappotto e pochette abbinate tra loro (il beige è il top per questo abbinamento, ma anche i colori sgargianti come fucsia, giallo e rosso vanno benissimo).

Tailleur + borsa mini

Il tailleur ad alcune donne potrà sembrare non abbinabile alla pochette, ma non è così: dipende dal taglio. Con quello troppo maschile – tipicamente largo soprattutto nella parte superiore – una borsa troppo piccola creerebbe uno squilibrio e renderebbe la figura sproporzionata.

Ma con un taglio da donna, corto ed abbastanza stretto, la pochette è un ottimo accessorio da abbinare e serve anche a smorzare il tono serioso dell’outfit. Provare per credere.

Abito stretto e pochette a tracolla

Immagina di indossare un abito stretto – qualsiasi va bene, uno scamiciato, un robe manteau, ma anche un tubino, decisamente più elegante – e di non indossare nient’altro se non la tua pochette, magari a tracolla e degli ankle boot, oppure degli stivali alti?

Non ti sentiresti una top model in passerella? Ebbene sì, questo stile è estremamente ricercato e ti consente di avere un allure decisamente sofisticata.

Jeans + top + pochette

Questo abbinamento è diverso da tutti i precedenti, perchè è decisamente più casual, ma sempre glamour.

La pochette, infatti, da abbinare rigorosamente con un top semplicissimo (anche tutto bianco, oppure comunque monocolore è perfetto), ed un jeans (a questo punto sia skinny, che a zampa va bene lo stesso), dà quel tocco di classe che rende questo outfit sicuramente molto più chic.