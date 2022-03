Make up: da quale età è più corretto iniziare ad utilizzarlo?

Make up, qual è la giusta età per iniziare ad utilizzarlo? Scopriamo insieme il periodo migliore per cominciare.

Se tua figlia si trova nel periodo della pre adolescenza, probabilmente ha iniziato a sviluppare interesse per il make up. Ma qual è la giusta età per cominciare?

Di solito per le ragazze il trucco è semplicemente un modo per esprimersi e sviluppare una propria personalità. Ma quando di tratta di cominciare a truccarsi, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori. Scopriamoli insieme.

Make up, l’età più corretta

Intorno agli 11 anni, i tuoi figli potrebbero interessarsi al trucco. Forse, quando erano più piccoli, li hai lasciati sperimentare con una versione giocattolo di make up o semplicemente li hai lasciati applicare un po’ di rossetto, per puro divertimento.

Ma verso gli 11 anni, i figli cominciano a prendere coscienza di sé e a interiorizzare le influenze che hanno intorno, quindi familiari, amici e ovviamente le celebrità.

Tutto ciò quindi che potrebbe portare tua figlia a iniziare a sperimentare con il make up. Magari hanno già dato un’occhiata alla miriade di tutorial che si trovano online o sono state folgorate da alcuni post trovati sui social.

Uno studio ha scoperto che circa la metà dei ragazzi tra i 12 e i 14 anni si trucca. Proprio così. Questo include prodotti di base come il mascara, l’eyeliner, il fondotinta e il correttore.

Sembra che questa sia la fascia d’età più comune in cui la tua prole ti chiederà molto probabilmente se può provare alcuni prodotti di bellezza.

Il nostro suggerimento è quello di essere aperti al dialogo e non chiudere immediatamente la discussione. Così facendo, è più probabile che sviluppino sane abitudini di bellezza e scendano a compromessi con te invece di agire alle tue spalle.

La prima domanda che dovresti fare a tua figlia riguarda la motivazione che la spinge a truccarsi. Potrebbe essere dovuto ad un miglioramento dell’autostima, oppure vuole imitare i suoi coetanei. Magari vuole impressionare qualcuno, o ha bisogno di coprire alcune imperfezioni della pelle.

Il nostro consiglio è di non dire immediatamente di no. Prova magari a farle indossare un po’ di trucco, come per esempio una matita per le sopracciglia o un fard e un lucidalabbra. Poi magari potresti farle aggiungere un po’ di make up per eventi speciali, come feste, balli o riunioni familiari.

Sappiamo che il trucco viene spesso visto come uno strumento utilizzato per incrementare la propria attrattività, ecco perché molti genitori sono propensi a dire di no ai figli ma diciamoci la verità. Questo non farà altro che far arrabbiare la nostra prole, che diventerà sempre più ribelle.

Carca quindi di essere comprensiva e relazionabile, in modo che la vostra bambina possa sentirsi a proprio agio a parlare con te di ciò che vorrebbe provare. Quindi la chiave è trovare una via di mezzo, che riesca ad accontentare te e la tua prole.