Come abbinare la borsa al cappotto ed essere le più guardate con queste novità

Abituate ad abbinare borsa e scarpe, salta all’occhio la nuova tendenza di accostare la borsa alla giacca, al piumino ed al cappotto. Vediamo le idee migliori, a prezzi accessibili, per provare questo mood alla moda.

Una bella borsa ci lascia tre scelte quando creiamo il nostro outfit: indossarla in un colore che stacchi da tutto il resto (a patto che abbia una forma classica) oppure coordinarla con le scarpe o con il capospalla. Oggi ci occupiamo di quest’ultima variante e le proposte vi sorprenderanno.

Borsa e giacca in tinta: come creare la sintonia perfetta

Il match più adatto alle vacanze sulla neve vede la combo giacca e borsa in montone. Guess ne ha realizzata una sintetica beige a taglio vivo (199,90 euro) con collo classico, bottoni con logo e chiusura con cerniera frontale. La miglior borsa da abbinare sarebbe la Saddle di Dior che però costa 3500 euro quindi puntiamo con piacere – e relativo sollievo del portafoglio – sull’idea di Golden Goose. La borsa Star a tracolla sottile è disponibile su MyTheresa a 530 euro, tutta in pelle scamosciata beige con finiture in shearling bianco e struttura rettangolare, presenta l’applicazione a stella impunturata e il classico charm a forma di sneaker.

Un look studiato per le più grintose vede la borsa in pelle (non necessariamente Chanel) con giacca biker – da portare al momento solo sotto il piumino ovviamente – anche con una comoda sneaker xxl. È di Miss Selfridge la giacca in pelle sintetica nera con borchie in vendita su Asos a 77,99 euro che potrete sfoggiare con la bellissima borsa piccola Supervee a tracolla di Valentino Garavani in Nylon. Scontata del 30%, si può acquistare a 553 euro sul sito ufficiale del brand.

Visto che è uno dei colori di stagione e che abbiamo visto essere molto popolare anche nei cappotti, il match rosso è la terza proposta del giorno. La borsa a spalla di Versace Jeans Couture è scontata a 183,20 euro. Il colore intenso é enfatizzato dai dettagli in metallo dorato che conferiscono un tocco regale senza tempo. Oltre al capotto lungo rosso carminio di Twinset che vi abbiamo recentemente consigliato, si può optare per il modello in panno di lana Runaway di Max & Co. Allacciato in vita con la cintura in tessuto, ha maxi revers ed un taglio robe de chambre che spopola da un paio di stagioni. Costa 349 euro.

Mai troppi colori e mai fantasie che richiamino poco i colori degli accessori. Le regole da seguire per outfit di successo ormai le conoscete bene ma mettere in pratica le nuove tendenze che vi consigliamo farà sì che abbiate una marcia in più e con i saldi in corso non avete scuse.

Silvia Zanchi