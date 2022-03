Se vuoi comprare una nuova giacca ma spendere meno di 80 euro guarda qui

Quante giacche si hanno nell’armadio? La prima risposta, d’acchito, potrebbe essere “tre o quattro” semplicemente perché ci siamo scordate di tutte le altre, difficili da raggiungere, in colori che non ci rappresentano più, in taglie sbagliate o in fantasie del passato. Si possono vendere su un sito web ed investire in una giacca nuova, brillante, adatta a noi e che ci faccia venir voglia di uscire.

A tutte è capitato almeno una volta nella vita di ricevere complimenti per un abito (e per come ci stava addosso) comprato al mercato a 20 euro e non per le décolleté da 700 euro del nostro brand preferito. Questa è la prova che si può spendere poco ed avere il massimo del risultato. Oggi vedremo le giacche per la primavera a meno di 80 euro che troviamo in vendita su internet e nei negozi della nostra città.

Si inizia dalla solita giacca – in simil pelle – nera di Guess a 74,50 euro che si potrà portare fino a settembre inoltrato con qualsiasi capo, anche con quelli più eleganti per dare un tocco rock e si prosegue con alternative più colorate ma l’importante è gratificarsi con un nuovo acquisto.

La giacca giusta può rendere il tuo outfit straordinario

Non si tratta di firme e nemmeno di colori, è come quando si esce per un primo appuntamento dopo un’ardua (e stressante) selezione sull’app di incontri del momento. Si sceglie ciò che piace, così, quasi fosse una sorta di istinto, puntiamo su quel qualcosa che pensiamo ci stia bene e che ci faccia sentire ancora meglio.

La giacca trapuntata color giallo chiaro di Only (scontata a 35,99 euro su Zalando) è adatta ai pomeriggi di sole dove è ancora presente però quel vento fastidioso che conosciamo.

Rosa, doppiopetto e molto da Paris Hilton dei primi anni Duemila, la giacca – blazer di Zara ha un colletto con revers accentuate, spalline, bottoni argentati in metallo e tessuto composto per il 51% da cotone riciclato. Carina l’idea di portarlo con il gilet coordinato.

Celeste vivo, taglio over, un solo bottone che chiude il capo. La giacca di Mango fa parte della collezione Committed (produzione sostenibile), ha le maniche lunghe ed increspate e il collo con revers. Costa 59,99 euro. Da portare anche con una gonna corta in jeans.

Firmata Threadbare, la giacca da mezza stagione Drake costa 78,74 euro, è beige chiaro ed in perfetto stile anni Novanta visto che ricorda più una camicia imbottita che un capospalla. Ha bottoni frontali tartarugati e grandi tasche all’altezza del seno. Ottima per un look casual.

Tra uno smanicato passe-partout ed una giacca leggera non c’è alcuna scelta da fare, sono due capi completamente diversi ma è bene avere entrambi nel guardaroba per garantirsi la possibilità di sperimentare anche in primavera con stile e divertimento.

Silvia Zanchi