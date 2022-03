Il trucco per sbucciare facilmente le patate quando sono bollenti

Grazie a questo trucco non sarà più difficile sbucciare le patate quando sono bollenti: ecco il segreto per non scottarsi.

Le patate sono uno degli alimenti più versatili in cucina. Da preparare in un’infinità di modi diversi possono essere adoperate per i più svariati contorni ma anche come ingrediente di base per i piatti unici, pensiamo a sformati o gateau.

Spesso poi vengono utilizzate, specie quelle lesse, per preparare degli squisiti dolci, pensiamo alle graffe napoletane, e ai tantissimi dolci fritti che si preparano non solo nel periodo di Carnevale.

Di frequente le patate lesse fanno parte degli ingredienti previsti nella ricetta. Ma qual è il trucco per sbucciare le patate bollenti senza portare via anche gran parte della polpa? Scopriamolo subito.

Ecco il trucco per sbucciare le patate bollenti

Gnocchi, pure, crocchette, gateau (qui scopri i trucchi per un risultato impeccabile) e tanto altro. Con le patate lesse possiamo davvero preparare tantissimi piatti deliziosi. Molti però commettono diversi errori quando vanno lessarle.

Ad esempio molti sbagliano a pelarle prima di cuocerle, in questo modo le patate quando andranno a bollire dentro l’acqua incamereranno moltissima acqua con il risultato di creare non pochi problemi poi al piatto che si dovrà fare con esse.

Ad esempio se utilizziamo patate bollite senza buccia per fare gli gnocchi il rischio è che si sfaldino in cottura e non abbiano la giusta consistenza perché le patate rilasciano troppa acqua. Il risultato è di mettere più farina per asciugare l’acqua rendendo gli gnocchi duri.

Insomma, un vero disastro. E allora appurato che molto spesso è bene non togliere la buccia prima di far bollire le patate, come fare dopo a non scottarsi quando è il momento di sbucciarle?

Intanto, precisiamo che non dobbiamo aspettare che si raffreddino per pelarle, come tanti potrebbero pensare, perché in questo modo gran parte della polpa resterà attaccata alla buccia e quando si andranno a pelare rischiamo di buttarne una buona parte.

Qual è allora il trucco per sbucciare le patate bollenti senza ustionarsi e senza sprecarle facendole rimanere per gran parte attaccate alla buccia? Il ghiaccio o comunque l’acqua gelata. Forse in pochi sanno che mettendo le patate bollenti direttamente in una ciotola con acqua e ghiaccio, queste sottoposte a shock termico, si sbucceranno subito.

Nel giro di pochi minuti con nostro stupore noteremo come la buccia delle patate verrà via subito e facilmente. Non solo, dopo essersi raffreddate non ci scotteremo neppure e potremo aiutarci anche con le dita per togliere facilmente la buccia, altrimenti con un coltello o una forchetta.

Un metodo davvero semplice e veloce che in poco tempo ci permetterà di pulire una gran quantità di patate, senza ustionarci e facendolo in maniera perfetta, non lasciando residui. Non dimentichiamo che se invece dobbiamo schiacciare le patate quando sono ancora bollenti e senza averle prima private della buccia esiste un altro trucco molto semplice.

In cucina spesso con pochi accorgimenti possiamo realizzare delle vere e proprie magie. Semplici trucchi che ci permettono di velocizzare le nostre ricette e farci risparmiare tempo e fatica.