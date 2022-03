Anticipazioni Beautiful: Natale con il botto, duro scontro tra Hope e Steffy

Anticipazioni nuove puntate di Beautiful. Tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 20 al 26 marzo 2022. Scopriamolo insieme

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda su Canale 5 da domenica 20 a sabato 26 marzo 2022.

Beautiful anticipazioni settimanali: cosa accadrà dal 20 al 26 marzo

Negli episodi di Beautiful in onda nella settimana da domenica 20 marzo a sabato 26 marzo 2022 nell’universo dei Forrester è la vigilia di Natale e succederanno tanti colpi di scena.

Nei prossimi episodi di Beautiful, la famiglia Forrester si riunisce in occasione delle feste natalizie e coglie il momento per ricordare Stephanie e per poter apprezzare insieme tra parenti e amici la vera essenza del Natale.

Tuttavia, nonostante il clima conviviale e la pace e serenità che il periodo natalizio impone, nella famiglia Forrester è tutto tranne che quieto. Infatti, Finn e Hope non riescono ancora ad accettare quanto accaduto fra Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

In particolare, il giovane Spencer è costretto ad affrontare la rabbia e gli insulti che Finn (Tanner Novlan) gli sputa contro dopo aver saputo della notte che lui ha trascorso con Steffy. Ciononostante il dottor Finnegar dirà a Liam che nel caso in cui il bambino fosse suo, lui dovrà stare al suo posto e smetterla di approfittare di Steffy.

Allo stesso modo Hope affronterà la sorellastra Steffy. La giovane Forrester, tenterà di rassicurarla dicendole che nonostante non sappia di chi sia il bambino che porta in grembo lei è convinta (e spera) che sia di Finn.

Dunque, fra queste due coppie continueranno ad esserci problemi di fedeltà e di fiducia. Liam, continua a mostrarsi profondamente dispiaciuto di aver tradito la moglie e tenterà in ogni modo di ottenere disperatamente il perdono di Hope dicendole di amarla oltre ogni limite, più di ogni altra cosa al mondo.

Anche per la coppia Finn – Steffy si insinueranno problemi relativi ai sentimenti. Il bel dottore infatti chiederà alla Forrester i suoi sentimenti reali per lui e per Liam. Perché per spingersi oltre in un tradimento, che ha portato ad una gravidanza indesiderata, sicuramente c’era qualcosa che non andava nella coppia.

Nonostante i forti dubbi provati dal figlio di Sheila Carter, il ragazzo confesserà a Steffy il timore nel caso in cui il figlio portato in grembo dalla sorella di Thomas sia di Liam. Finn ha paura che in quel caso Steffy non sarà mai completamente sua, continuando a provare qualche sensazione per Liam.