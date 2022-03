È stata una delle vincitrici più amate dell’Isola dei Famosi. Ecco com’è oggi e che cosa fa il noto personaggio televisivo.

Stiamo parlando di Manuela Villa, secondogenita del cantante Claudio Villa. La sua passione per il mondo del canto, ereditata dal papà, è iniziata quando ancora era giovanissima. Ha infatti iniziato a studiare canto e pianoforte all’età di cinque anni. Il suo esordio in tv è avvenuto nel 1991 durante la trasmissione Piacere Raiuno, durante la quale ha interpretato diverse canzoni del padre.

Successivamente ha preso parte a diversi programmi come Domenica In e Occhio al biglietto. Nel 1994 ha partecipato al Festival di Sanremo con il gruppo Squadra Italia, costituito da diversi artisti di rilievo come Jimmy Fontana, Nilla Pizzi, Merola, Gianni Nazzaro, Toni Santagata e Lando Fiorini. In quell’occasione ha presentato il brano Una vecchia canzone italiana.

Nel 1995 ha doppiato le parti canore del personaggio di Pocahontas nell’omonimo classico della Disney. Tra le varie canzoni che ha cantato per il lungometraggio animato spicca il brano I colori del vento, ancora molto amato anche dalle nuove generazioni, che nella versione originale si è aggiudicato il Premio Oscar per la miglior canzone.

Nell’ottobre 2002 è entrata nel cast di Casa Rai Uno, programma condotto da Massimo Giletti. Sempre nel 2003 ha preso parte alla trasmissione Napoli prima e dopo e ha pubblicato il cd singolo Chiamo amore, di cui ha scritto il testo insieme a Walter Sacripanti. Nel 2007 ha partecipato alla quinta edizione de L’isola dei famosi, ottenendo la vittoria con il 75% dei voti. Il 21 gennaio 2008 è uscita la sua prima raccolta di canzoni in allegato al settimanale Sorrisi e Canzoni.

Manuela Villa è ancora molto attiva a livello professionale. Nel 2020, oltre a riprendere gli studi per ottenere il diploma, ha preso parte allo spettacolo teatrale Se la panchina parlasse di Pier Francesco Pingitore. Sempre nel 2020 ha pubblicato il singolo Sei nell’aria di cui è stata sia autrice che interprete. Nel giugno del 2021 ha pubblicato il romanzo L’alimentatore, nel quale ha raccontato le difficoltà che spesso si sperimentano quando si cresce senza figure di riferimento.

In una recente intervista a Oggi è un altro giorno, la Villa (che qualche anno ha fatto una confessione choc nella trasmissione Vieni da me) ha parlato del suo rapporto complicato con il padre, che le ha cambiato la vita per sempre: “Abbiamo spizzicato il tempo insieme, sognavo di mangiare la pizza con lui. Non c’è mai stata possibilità”, ha affermato Manuela. “La rabbia che ho provato era da ragazza, per non riuscire a prenderlo… Mi rasserenavo a casa, avendo una famiglia completa. Non mi sono mai sentita una sorellastra. Sono arrivata a essere obesa, dovevo compensare“.

E ha continuato: “Dopo la sua morte comincio a cantare le sue canzoni. Era il mio compleanno, quando ho saputo che mio padre era morto, pensavo fosse uno scherzo. Esplosi in un pianto, ma nessuno sapeva perché. Venne un uomo che mi diede un calice di spumante. Lo spumante più amaro della mia vita. Non volevo più emettere un respiro. Per riprendermi mio padre, ho ripreso i suoi respiri iniziando a interpretare i suoi duetti”.

Manuela ancora oggi si dedica anima e corpo alla musica. Nel gennaio 2022 ha rilasciato un nuovo singolo dal titolo Se fossi un uomo – la cui scrittura è stata ultimata durante il lockdown – contro la violenza sulle donne.