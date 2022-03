Valeria Marini è una delle showgirl più note in Italia. Nessuno si sarebbe aspettato, però, che l’avvenente personaggio televisivo celasse un passato oscuro. Ecco il dramma di Valeria Marini.

Valeria Marini è uno dei volti storici della TV italiana, protagonista di molti film e programmi televisivi di successo. Nel suo passato, però, Valeria si è trovata costretta ad affrontare un dolore davvero enorme di cui non aveva mai parlato e che recentemente ha rivelato durante un’intervista realizzata per il programma Belve.

Il dramma di Valeria Marini

Intervista da Francesca Fagnani, Valeria Marini ha fatto una dichiarazione davvero sconvolgente, rivelando di aver abortito a 15 anni sua insaputa, per volere della madre che ha preso la decisione al posto suo.

“Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata sì, ero molto ragazzina, però…”, ha dichiarato la Marini. “Mia mamma l’ha fatto per il mio bene, perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era sano, lui era una persona molto violenta, quindi diciamo che è stato un atto d’amore di mia madre”.

Francesca Fagnani ha incalzato la showgirl, facendole domande sulla reazione avuta dopo essersi svegliata in clinica e aver scoperto di aver perso il bambino. “Ho cancellato dalla memoria”, ha risposto la Marini. “Perché ho sofferto molto sia fisicamente sia psicologicamente, sicuramente è stata una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita, io sono contro l’aborto assolutamente, però ci sono delle situazioni…”.

Valeria (che sembra davvero un’altra persona senza trucco) ha poi difeso a spada tratta la madre: “Mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male e quindi non posso fare altro che ringraziarla”.

La Marini ha poi ribadito la sua intenzione di avere un figlio e ha ripercorso con nostalgia il suo percorso professionale. Dalle primissime apparizioni in TV (in cui era davvero molto diversa rispetto a ora) ai numerosi talent a cui ha partecipato, Valeria non si è mai fermata. La showgirl ha poi ricordato la sua furiosa lite con Pamela Prati, di cui ha affermato di portare ancora le cicatrici “ma non voglio parlarne”, ha subito messo in chiaro.