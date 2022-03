Miriam Leone è una delle attrici più seguite e amate del momento. Ma vi ricordate com’era qualche anno fa? Ecco com’era Miriam Leone ai tempi di Miss Italia.

Miriam Leone è certamente una delle attrici più richieste del momento, nota soprattutto per la sua bellezza mozzafiato. Ma ve la ricordate com’era qualche anno fa quando ha partecipato a Miss Italia? Una bellezza che resiste al passare del tempo! (Anzi, ogni giorno sembra diventare sempre più bella…)

Di origini siciliane, la Leone è nata nel 1985 e ha frequentato il Liceo classico “Gulli e Pennisi” ad Acireale. In seguito si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania, ma non è riuscita a terminare gli studi.

La notorietà è arrivata con la vittoria a Miss Italia nel 2008. Durante il concorso è stata inizialmente eliminata per poi essere ripescata. Un vero colpo di scena unico nel suo genere! La vittoria al noto concorso di bellezza le ha fatto ottenere anche una borsa di studio.

Nel 2009 ha fatto il suo esordio come conduttrice con il programma di Rai 1 Unomattina estate, affiancando Arnaldo Colasanti. Nello stesso anno ha inoltre condotto, insieme a Tiberio Timperi, Mattina in famiglia su Rai 2. Nel 2010 ha fatto invece il suo debutto come attrice sia sul grande schermo con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, sia in tv con il film trasmesso su Canale 5 Il ritmo della vita.

Il 2011 è l’anno in cui ha preso parte all’undicesima stagione della fiction cult Distretto di Polizia, in cui ha vestito i panni di Mara Fermi, una escort d’alto bordo. Nel novembre dello stesso anno ha affiancato il duo comico Ale a Franz nel programma Ale e Franz Show in onda su Italia 1. Ha anche preso parte, sempre nel 2011, al film I soliti idioti.

Successivamente ha partecipato al film Fratelli unici come protagonista, insieme a Raoul Bova e Luca Argentero (sempre innamoratissimo della sua Cristina Marino, che ha conosciuto sul set di un film), e alla serie tv di Sky 1992, incentrata sullo scandalo di Tangentopoli. Nel 2021 ha inoltre vestito i panni di Eva Kant nel film Diabolik, diretto dai Manetti Bros.

Ma com’era Miriam Leone ai tempi di Miss Italia?

Ai tempi di Miss Italia Miriam era, ovviamente, di una bellezza disarmante e non così diversa da come appare oggi. Sembra incredibile, infatti, che nelle fasi iniziali del concorso sia stata addirittura eliminata!

Alcuni hanno inoltre trovato delle somiglianze piuttosto evidenti tra lei e la bellissima duchessa britannica Kate Middleton (che ha recentemente fatto capire a Meghan Markle chi è la primadonna d’Inghilterra). In effetti, se si guarda attentamente, le due donne condividono gli stessi occhi azzurri pieni di vita e lo stesso sorriso abbagliante.