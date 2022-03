Jessica, Lulù e Clarissa Selassié: ecco com’erano prima del GF Vip

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié sono state tre delle protagoniste indiscusse del GF Vip e si è parlato molto di loro e della loro vita privilegiata di principesse. Ma com’erano le tre ragazze prima di raggiungere il successo? Ecco com’erano Jessica, Lulù e Clarissa Selassié prima del GF Vip.

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, tra le protagoniste assolute del GF Vip (soprattutto le prime due. Clarissa è infatti stata eliminata a novembre) sono state sempre al centro del dibattito sui social e nello studio del Grande Fratello Vip. Andiamo a scoprire qualcosa in più riguardo al loro interessante passato di principesse, per i più ancora avvolto dal mistero. Com’erano le tre sorelle prima della partecipazione al GF Vip?

Clarissa (19 anni), Jessica (26 anni) e Lulù (33 anni) sono le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè e sono nate a Roma. La loro vita è sempre privilegiata. Le tre ragazze, infatti, vivono nel centro della capitale (a Piazza di Spagna) e dispongono di tutte le comodità possibili: dall’autista al parrucchiere privato. Jessica ha addirittura affermato, scioccando tutti, di essere abituata a spendere ben 100.000 euro al mese in frivolezze. Un’abitudine che ha infastidito molti.

Benché non vantino più il titolo reale, su Instagram le tre si definiscono “Principesse del popolo e Regine di Campo De’ Fiori”. In realtà, però, sembrerebbe che le tre ragazze non siano mai state delle reali. Ha recentemente dato scandalo, infatti, l’incarcerazione del padre Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, accusato di essersi finto un discendente dell’ultimo imperatore etiope e di essere in realtà figlio di un giardiniere italiano.

“Stiamo aspettando che la giustizia faccia il suo corso” ha detto Jessica in una recente intervista. “Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver accettato di partecipare al programma sapendo che papà stava attraversando un dramma. Io lo ammiro, per me è il migliore del mondo e gli voglio un bene infinito”.

Ma com’erano Jessica, Lulù e Clarissa Selassié prima del GF Vip?

Prima della loro partecipazione al GF Vip le tre principesse erano molto diverse da come appaiono oggi. Si può dire che la TV le abbia davvero trasformate! Da ragazze acqua e sapone sono infatti diventate delle vere femme fatale dal look magnetico, in grado di affascinare il pubblico di tutte le età.

Jessica (amatissima per il suo stile sempre impeccabile) sembra essersi fatta aiutare da un chirurgo per rimpolpare le labbra, ora decisamente più prominenti rispetto a qualche anno fa.

Anche Lulù, che al GF Vip era sempre al centro dell’attenzione per via della sua relazione molto romantica con Manuel Bortuzzo (che continua ancora oggi, a quanto pare, a gonfie vele) sembra aver fatto altrettanto e ora le sue labbra appaiono decisamente più gonfie.

Clarissa, dal canto suo, sembra aver chiesto l’aiuto di un chirurgo per affinare il naso, che oggi appare più allungato e stretto rispetto al passato. Per il resto, la principessa più giovane non sembra aver modificato più di tanto il suo aspetto.

Insomma, non proprio delle bellezze al naturale, ma di sicuro è la loro strabordante personalità a renderle davvero uniche (e così amate dal pubblico femminile e maschile!). Di certo il loro sogno è quello di sfondare nel mondo dello spettacolo italiano. Saranno così fortunate da riuscirci? Staremo a vedere.