Jessica Selassié, il dramma familiare che la tormenta

La neo vincitrice del GF Vip Jessica Selassié ha raccontato a Verissimo il dramma familiare che sta vivendo. Ecco di cosa si tratta.

Jessica Selassié è stata una delle concorrenti più apprezzate del GF Vip anche se la sua vittoria ha stupito gran parte del pubblico. Molti, infatti, si sarebbero aspettati il trionfo di Soleil, Delia Duran o Lulù. A ogni modo, la principessa etiope è stata recentemente ospite a Verissimo e, nella tranquillità del salotto di Silvia Toffanin, ha espresso tutta la sua preoccupazione per un dramma familiare che la tormenta. Ecco quale.

La principessa etiope Jessica Selassié è stata recentemente ospite a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che hanno stupito gran parte del pubblico. Per rompere il ghiaccio, la Toffanin le ha in primo luogo chiesto come ci si sente a essere la vincitrice di uno dei reality più seguiti di sempre: “sono ancora incredula e senza parole”, ha risposto candidamente Jessica. “Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi”.

La conversazione, poi, non poteva che virare su Barù Gaetani, verso il quale Jessica ha ammesso di provare sentimenti molto forti: “Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti”, ha rivelato la principessa. “Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica e sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato”.

Jessica (che, per alcuni, si sarebbe sottoposta a qualche ritocchino chirurgico) ha inoltre ammesso di avere grandi aspettative per il futuro. Nello specifico, il suo sogno sarebbe quello di dirigere un talk show. La sua speranza è che la vittoria insperata al Grande Fratello Vip le possa aprire le porte del glitterato mondo dello spettacolo. Dopotutto, per riuscire a sfondare come personaggio tv occorrono bellezza e carisma, doti che di sicuro non le mancano!

Jessica Selassié, il dramma familiare che la tormenta

Jessica (che è dimagrita molto durante la sua esperienza al GF Vip) si è poi aperta su un dettaglio della sua vita che non le permette di vivere serenamente. La principessa ha infatti raccontato dell’arresto di suo padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, il cui vero nome sembra essere Giulio Bissiri. L’uomo è stato arrestato lo scorso giugno in Lussemburgo ed è stato in seguito estradato in Svizzera. Attualmente è detenuto nel carcere di Lugano con l’accusa di truffa.

La sua colpa, infatti, sembra essere quella di essersi finto un discendente del duca di Harar, secondogenito dell’imperatore. Secondo l’accusa, però, l’uomo sarebbe in realtà figlio di un giardiniere italiano impiegato presso il palazzo dell’imperatore Hailé Selassié. Aklile, quindi, pur essendo nato in Etiopia, non avrebbe alcuna discendenza imperiale.

Secondo Jessica si tratterebbe di accuse del tutto infondate. A suo dire, il padre sarebbe in realtà scappato da una rivoluzione che spodestò il bisnonno. “Mio padre è scappato perché una persona l’ha aiutato”, ha rivelato Jessica. “Arrivato in Italia, 47 anni fa, ha cambiato nome per salvarsi la vita“.

La preoccupazione di Jessica è, chiaramente, altissima: “Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver accettato di partecipare al programma sapendo che papà stava attraversando un dramma” ha ammesso. “Io lo ammiro, per me è il migliore del mondo e gli voglio un bene infinito”.