Per brillare segui la luce delle paillettes di Jessica Selassié con questi look

Per copiare il look di Jessica Selassié (l’ultima delle tre sorelle ad essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip) che lancia lezioni di stile con abiti mozzafiato, bisogna essere coraggiose e totalmente in forma! Il fatto che con non la scoprono mai del tutto, poi, è un’altra mossa vincente. Vediamo oggi il suo outfit a base di paillettes e tacchi super!

Una vecchia canzone di Sergio Mauri diceva “La gioventù non torna più, quanti ricordi d’amor…” ma tranquille, non serve avere per forza meno di trent’anni per indossare le paillettes, anzi! In molte scoprono questo tipo di capi dopo i quaranta ma a prescindere dall’età anagrafica contano due cose: lo spirito e la classe, entrambi pregi senza tempo. Ecco come copiare il vestito della principessa Jessica Haile Selassié, appassionata di moda da sempre e ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Come copiare l’abito in paillettes di Jessica Selassié ad ogni età

Per le teenager sarà il modello smanicato di Imperial a soli 39 euro (anziché gli iniziale 130 euro) a vincere su tutti. Spalline imbottite che regalano centimetri preziosi, paillettes rosa fucsia che urlano “estate” corto al punto tale da essere più che portabile anche con un tacco basso in un altro colore shocking o in un basic nero, è disponibile anche in bluette, verde e nero.

L’abito corto con ricamo full paillettes, scollatura a V, taglio impero, maniche ampie a tre quarti e gonna morbida a metà coscia di Twinset è in argento e l’ideale per il sabato sera, soprattutto se si hanno vent’anni. Il prezzo è di 188 euro sul sito ufficiale del brand

Se avete già superato brillantemente la soglia dei “temuti trenta”, l’abito bustier di Elisabetta Franchi in paillettes dorate e gonna a ruota è ciò che fa per voi. Raffinatezza senza tempo e spalle scoperte, punto vita ben definito e décolleté in evidenza (meglio se si ha il seno piccolo, più chic), creano, con un solo capo, un outfit completo. Costa 168 euro già scontato.

Sopra i quaranta meglio puntare su maglia o pantalone o gonna in paillettes, abbinandole con un blazer classico monopetto in lana o con qualcosa di semplice. Fanno eccezione le feste, lì ci si può sbizzarrire.

Come vi avevamo detto per il cappello di Giulia De Lellis (altra donna famosa e di successo nella decade venti – trenta) anche per la bella ed elegante Jessica vanno scelti di volta in volta parti da copiare. Gli outfit sono -giustamente – da ragazza spensierata in un reality nazionale quindi per adattarli alla vita vera e ad altre decadi bisogna dosarli con sapienza creando un misto tra classico basic e parti creative. Come sempre, provare per credere.

Silvia Zanchi