Molti di noi la ricordano come una delle bravissime ballerine che hanno partecipato al talent show Amici. A distanza di diversi anni, questa talentuosa ballerina ne ha fatta di strada e oggi è addirittura diventata nonna (all’età di 44 anni!). Ecco com’è oggi.

È stata una ballerina di Amici: oggi è nonna all’età di 44 anni

Stiamo parlando della bellissima Maria Zaffino, ben conosciuta da chi ha seguito Amici fin dalle sue primissime edizioni. La sua bellezza e il suo talento, infatti, hanno suscitato l’ammirazione di gran parte del pubblico, che ancora la ricorda con affetto. Oggi, però, l’amata ballerina si è ritirata dal piccolo schermo, scegliendo di proseguire la sua carriera lontana dai riflettori.

Attualmente, infatti, la bella Maria è diventata direttrice artistica di una scuola di danza ed è anche molto attiva sui social. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua partecipazione ad Amici, infatti, Maria vanta su Instagram ben 30mila follower, tutti molto affezionati a lei.

Ma conosciamola un po’ meglio: Maria Zaffino è nata il 15 settembre 1977 e fin da piccolissima ha sviluppato una enorme passione per il ballo. È infatti rimasta molto colpita dal talento delle due icone della danza televisiva degli anni 80, Heather Parisi e Lorella Cuccarini (quest’ultima molto cambiata rispetto ai suoi esordi in tv), e ha sempre voluto raggiungere il loro livello di notorietà.

Il suo sogno è sempre stato quello di diventare ballerina di danza classica teatrale. Dopo aver vinto a Bravissima nel 1994, a soli 17 anni Maria ha fatto il suo esordio nel mondo della televisione. Nel 1994, infatti, è riuscita a entrare nel corpo di ballo di Buona Domenica, dove si è subito distinta per la sua naturale bellezza e per il suo indiscutibile talento.

Maria ha in seguito preso parte ad altri programmi come Re per una notte con Gigi Sabani, Anima Mia con Natalia Estrada, Sotto a chi tocca e Un Disco per l’estate nel 1999. Rimasta poi incinta, nel 2000, di sua figlia Chiara, Maria ha deciso di abbandonare per un po’ il mondo della TV e dedicarsi alla famiglia.

Ha poi fatto il suo ritorno sul piccolo schermo nel 2001 con I Ragazzi irresistibili, al fianco di personaggi di prim’ordine come Rita Pavone (che qualche anno fa ha raccontato di aver vissuto un dramma straziante), Little Tony e Adriano Pappalardo. È inoltre tornata a Buona Domenica. Proprio durante la sua partecipazione a questo programma è stata notata da Maria De Filippi, nota scopritrice di talenti, che le ha chiesto di prendere parte ad Amici (all’epoca ancora conosciuto con il nome di Saranno Famosi) come ballerina professionista.

La Zaffino si è quindi unita al cast di prim’ordine del programma, tra cui Maura Paparo e Garrison Rochelle. La sua bravura e la sua avvenenza le hanno fatto ottenere il soprannome (azzeccatissimo) di “Angelo biondo”. Ancora oggi Maria ricorda con grande affetto la sua esperienza ad Amici:

“Oggi è come se sentissi quell’immenso calore da parte vostra anche fuori dalle telecamere grazie, non sarà mai abbastanza per voi che avete creduto e credete in ME…vi amo”, ha scritto su Instagram.

“Quando gli allievi entravano a scuola per imparare. La loro determinazione, la loro semplicità, la loro voglia di spaccare per crescere ogni giorno di più…passi a due davvero difficili da eseguire nell’arco di pochissimi giorni…io all’epoca mamma di una bimba di 3 anni…e non potevo non provare emozione nello stare accanto a questi ragazzi così meravigliosamente umili e dolcissimi”, ha concluso con commozione.

Proprio su Instagram la Zaffino ha rivelato di essere diventata nonna, a soli 44 anni. La figlia chiara, infatti, ha recentemente dato alla luce un adorabile maschietto che Maria ha amato fin dai primi istanti di vita.

Recentemente la ballerina ha infatti pubblicato una foto del piccolo su Instagram scrivendo nella caption: “Sei così perfetto amore di nonna! Ogni giorno ti vedo crescere sempre più…mi riempi cuore e anima…grazie di esistere dolce anima pura”.