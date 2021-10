Lorella Cuccarini, trasformazione stupefacente dagli esordi ad oggi

Lorella Cuccarini è una delle insegnanti più amate di Amici di Maria De Filippi, ma ricordate com’era ai suoi esordi in tv?

Lorella Cuccarini è senza dubbio una delle showgirl più amati dal pubblico del piccolo schermo e da ben due edizioni ha scelto di mettersi in gioco nel ruolo di insegnante nella scuola più famosa d’Italia. Ovviamente stiamo parlando di Amici di Maria De Filippi.

Il primo anno ha scelto di indossare i panni di insegnante di danza, scoprendo numerosi talenti in questo settore, come ad esempio il ballerino Alessandro, mentre quest’anno ha fatto la storia del programma in quanto è l’unico insegnante della scuola ad aver cambiato materia di insegnamento. Da settembre, infatti, ha sposato il banco di canto ed è pronta a scoprire nuovi talenti anche in questo settore.

Il pubblico del talent show di canale 5, molto giovane, la sta conoscendo proprio in questo periodo. Per questo motivo ci sorge spontanea una domanda: l’avete mai vista da giovane, agli esordi della sua carriera? Certo, da quel momento ne sono passati di anni, ma Lorella è sempre stata, ed è, bellissima.

Lorella Cuccarini da giovane: l’insegnante di Amici conquista tutti

Lorella Cuccarini, tra l’altro, ha potuto permettersi di cambiare materia di insegnamento perchè è una delle poche artiste italiane ad aver spaziato molto durante la sua carriera. Agli esordi, durante i primi anni nel mondo dello spettacolo, ha iniziato con la danza e con il canto.

Iconiche sono le sigle cantante da lei che sono diventate dei veri e propri successi, scalando le classifiche dei brani più venduti del nostro paese, ma non solo. Per un periodo, dopo aver spopolato tv, ha deciso di concentrarsi sul teatro, dove è stata la protagonista di svariati musical ed ora è una delle insegnanti della scuola più amata d’Italia.

Lorella Cuccarini da giovane è molto simile, per non dire uguale, a come appare oggi sul piccolo schermo degli italiani. Ha sempre avuto, fin dal suo debutto, i capelli biondi e gli occhi azzurrissimi. Un sorriso stampato sul volto e tantissima voglia di fare. Tutti elementi che ritroviamo ancora oggi non solo nel suo aspetto, per quanto riguarda il look, ma anche la sua personalità.

Prima però adottava uno stile molto più audace e sbarazzino. Molto probabilmente dettato anche dalla giovane età, mentre ora scelto qualcosa di più classico e semplice, ma che esalta ugualmente tutta la sua bellezza e la sua classe.

Lorella Cuccarini prima del successo era bellissima, proprio come appare oggi perché il suo fascino nonostante gli anni non è mai mutato.