Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate e seguite in Italia ormai da diversi anni. A fare molto discutere è sempre stata la sua relazione (ricca di alti e bassi) con Gigi D’Alessio. Proprio riguardo alla relazione con il cantante napoletano, Anna si è lasciata andare a una confessione mai rivelata prima. Ecco la rinascita di Anna Tatangelo dopo Gigi D’Alessio.

Rivedremo Anna Tatangelo questa sera in occasione del ritorno in TV di Scene da un Matrimonio. Stasera, 29 marzo, prenderà infatti il via la seconda edizione del programma con un doppio appuntamento: sabato 19 marzo alle 14.10 e domenica 20 marzo alle ore 14.30.

Dal punto di vista sentimentale, Anna si sta riprendendo egregiamente dalla fine della lunga relazione con quello che lei credeva essere l’amore della sua vita, Gigi D’Alessio. Dopo un periodo niente affatto semplice, infatti, Anna sta ritrovando la serenità con il suo nuovo amore, il rapper Livio Cori.

“E’ una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato”, ha rivelato Anna in una intervista. “Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. E’ una luce che ci voleva nella mia vita”.

Con Livio Anna ha voluto costruire un rapporto il più possibile solido, anche per rispetto al figlio dodicenne Andrea. Ci ha messo infatti un po’ a presentare la nuova fiamma al suo bambino: “Mi dicevano: ‘Ma perché non ti diverti e basta?'”, ha dichiarato la Tatangelo. “Ci devi essere portata. Io non sono così. E siccome all’inizio di una storia non hai la palla di cristallo, ho fatto le cose con calma”.

E ha continuato “Lui vive a Napoli, dove ha la sua famiglia e il suo lavoro, io vivo a Roma. Stiamo assieme quando possiamo, da soli o con il bambino: usciamo a cena, andiamo al cinema. Con la massima serenità. L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so”.

Nonostante Anna tenga i piedi ben piantati a terra, non può negare che la relazione con Livio Cori sia stata fondamentale per spingerla a credere nuovamente all’amore. In questo le è stata molto utile anche la psicoterapia, che l’ha aiutata a dare una svolta decisiva alla sua vita.

“Mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene”, ha spiegato candidamente Anna (che, tra l’altro, non ha paura di mostrarsi senza trucco). “Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo davvero è difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere. Se tornassi indietro rifarei tutto: ho sempre fatto di testa mia e ci ho creduto molto. Ma è solo quando metabolizzi il passato che poi riesci a ripartire”.

La Tatangelo (che è sempre super in forma) è anche molto consapevole della paura di molte persone di buttarsi definitivamente il passato alle spalle e cominciare una nuova vita: “Hanno paura. Paura del giudizio, paura di non farcela, paura di non avere la stabilità economica, perché anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento”, ha detto Anna. “Io l’ho fatto: mi sono comprata la mia casa. E dico grazie ogni volta che ci entro, perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”.