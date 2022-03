Gli outfit migliori e di classe per valorizzare la pancia piatta in primavera

Avere la pancia piatta è il sogno di tutte e la fortuna di molte. Se è il vostro punto forte allora ecco gli outfit migliori per valorizzare questa parte del corpo con classe.

Navigando nel web si trovano davvero tantissimi articoli con consigli su come nascondere la pancia, su come sembrare più magre nel punto vita e così via ma nessuno (provare per credere) sui modi per mettere in risalto questa parte del corpo tanto in auge alla fine degli anni Novanta ed all’inizio dei Duemila – Britney Spears e Christina Aguilera sono state le paladine dei “mostra l’ombelico il più possibili, ogni singolo giorno” -.

Tranquille perché ci siamo noi ed oggi la proposta consiste in alcuni capi must-have per esaltare il corpo tonico e leggiadro anche, e soprattutto, di chi non ha più vent’anni. Per le giovani e giovanissime infatti bastano micro top e jeans a vita bassa, per noi donne che abbiamo superato il quarto di secolo è bene iniziare a pensare a tocchi più raffinati.

Le idee più chic e facili per valorizzare la pancia piatta per look al top

Partendo dal basso, i pantaloni più indicati sono – contrariamente alla prima idea che potrebbe venire in mente – quelli a vita media ed alta. Un valido esempio è quello di Patrizia Pepe (su Zalando sono scontati di ben il 50% a 89,99 euro) in pink dune. Il motivo è presto detto, sono attillati e la cerniera a scomparsa, l’assenza di tasche e la riga frontale, mettono in risalto ogni curva e l’assenza di fastidiosi rotolini.

Sta a noi, poi, saper abbinare una maglia anche morbida ma più corta dell’usuale, così da lasciar intravedere l’addome.

Il top cropped di Palm Angels è nero, a collo alto e presenta la firma a contrasto bianca sul bordo davanti, ha le maniche lunghe (non fa ancora così caldo da poter girare sbracciate) e presenta una silhouette aderente, ottima per il nostro obiettivo. Si trova su My Theresa a 215 euro.

Altra soluzione brillante consiste nel due pezzi di Asos Design Edition. Il top grigio a maniche lunghe e scollo sulla schiena, con paillettes e frange, è perfettamente coordinato con la gonna midi e, anche in questo caso, resta scoperta una parte di torace che rende sensuale l’outfit ma senza esagerare.

Quando si ha un lato b importante il punto vita ed il torace passano in secondo piano ma grazie alla moda che lascia scoperto il punto vita ancor più del décolleté, ci si può sbizzarrire. Le idee ci sono per ogni età quindi cosa state aspettando?

Silvia Zanchi