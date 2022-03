È stata l’amatissima Maria di Un medico in famiglia. Ecco com’è e cosa fa oggi.

La ricordiamo tutti come la Maria in Un medico di famiglia. Ecco com’è diventata la splendida attrice.

Stiamo parlando della meravigliosa Margot Sikabonyi, una delle protagoniste della fortunata serie TV Un medico in famiglia, diventata un vero e proprio cult.

Margot ha fatto il suo esordio in televisione a soli 11 anni insieme al fratello Alex, con una una piccola parte nel film televisivo diretto da Gianpaolo Tescari Ho un segreto con papà, del 1994. Il film è uscito anche al cinema con il titolo Mister Dog.

L’anno seguente ha preso parte alla serie televisiva di Rai 2 I ragazzi del muretto 3, dove ha interpretato il ruolo di Sylvia. L’abbiamo inoltre vista nel 1997 nella miniserie televisiva in sei puntate Caro maestro 2. Margot ha poi preso parte al film Ardena, sempre nel 1997, diretto da Luca Barbareschi che l’ha diretta anche nel suo primo spettacolo teatrale nel 2000.

Il successo è però arrivato solo nel 1998, quando è entrata nel cast di Un medico in famiglia con il ruolo della giovane Maria Martini, impegno che ha mantenuto per diversi anni diventando una vera celebrità del piccolo schermo.

Oltre agli impegni televisivi, Margot ha continuato a lavorare a teatro, sua grande passione. Nel 2000, come abbiamo detto, ha fatto il suo esordio sul palcoscenico con lo spettacolo Popcorn – Inferno in diretta, tratto dal romanzo Popcorn di Ben Elton. Nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Julie nel film televisivo Fuga d’amore, diretto da Jacques Deray e girato tra Malta e Parigi.

Dopo aver girato la terza stagione di Un medico in famiglia, Margot ha anche doppiato il suo personaggio nella serie animata omonima. Tra il 2003 e il 2004 ha preso parte alla commedia musicale diretta da Pietro Garinei Aggiungi un posto a tavola, al fianco di Giulio Scarpati (che nel 2019 ha stupito tutti litigando nello studio di Amici Celebrieties con Emanuele Filiberto).

Alla fine del 2004, pur continuando il suo impegno sul set di Un medico in famiglia, ha recitato in L’avvocato Guerrieri – Ad occhi chiusi, diretto da Alberto Sironi. Per questo film è riuscita a ottenere il ruolo di co-protagonista. Più recentemente, nel 2012 è stata protagonista, co-sceneggiatrice e co-produttrice del film, girato in Canada Two Married People, diretto da Jim Bate. Il film ha anche vinto i MIFF Awards 2014 come miglior sceneggiatura.

È stata la splendida Maria in Un medico in famiglia: eccola oggi

Ancora oggi Margot è molto impegnata a livello lavorativo, sia a teatro che al cinema.

Il 25 marzo 2021 ha pubblicato, inoltre, il suo primo libro per Santelli editore, Respira! Alla ricerca della calma nel caos, in cui ha raccontato il suo percorso di rinascita come donna e madre.

“Il percorso che mi ha spinto a scriverlo è iniziato tanto tempo fa”, ha affermato Margot. “A 15 anni mi ero ritrovata ad affrontare la morte di mio padre, in concomitanza con l’uscita della prima serie di Un medico in famiglia. Ero giovanissima, stavo crescendo, questa serie di eventi mi aveva destabilizzata facendo nascere in me tante domande. E intanto sul set vedevo persone che avevano tanto successo ma non sembravano felici. Così ho iniziato un percorso, per cercare di capire quale fosse la verità, cosa fossero l’autentica gioia e il vero successo, per trovare il mio ‘centro’.”

E sembra che, alla fine, Margot l’abbia trovato, sia dal punto di vista professionale che personale. Dal 2013 è infatti legata sentimentalmente a Jacopo Lupi, dal quale ha avuto due figli: Bruno James e Leonardo.