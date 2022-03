Carne e pesce hanno bisogno di un piatto così

Quando non sappiamo che contorno preparare per un piatto di carne o di pesce, ecco l’illuminazione: verza e patate filanti, deliziose

Due ingredienti semplici e genuini per un contorno che possiamo preparare in un attimo, accompagnando piatti di carne ma anche di pesce.

Le verza e patate filanti rimarranno morbide ma compatte, un modo intelligente per servirle anche ai bambini.

Verza e patate filanti, diventano anche una zuppa

Con lo stesso principio, cuocendo tutto in pentola e non nella pirofila, possiamo preparare in inverno anche una deliziosa zuppa, aggiungendo del brodo vegetale

Ingredienti:

900 g verza

450 g patate

150 g scamorza

2 spicchi di aglio

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Cominciamo con le patate: laviamole bene, poi sbucciamole e tagliamole a cubetti larghi almeno 2-3 centimetri. Versiamole in una ciotola in una scodella, copriamole con abbondante acqua fredda e teniamo da parte passando alla verza

Eliminiamo le foglie esterne perché sono troppo dure, lavoriamo tutto il resto fino al peso che ci serve e tagliamo le foglie a listarelle abbastanza larghe perché tanto in cottura tendono a ridursi. Poi teniamo da parte pure queste.

Prendiamo un tegame o una pentola ampi e riempiamo di acqua portandola a bollore. Saliamola leggermente e facciamo cuocere le patate dopo averle scolate dall’acqua della ciotola per conservarle. Cuociamole al massimo 4-5 minuti e poi aggiungiamo la verza lasciando andare per altri 3 minuti.

Scoliamo verza e patate, passando tutto sotto l’acqua corrente per fermarne la cottura e mantenere il colore della verdura. Poi teniamo da parte per la fase finale.

In una padellina mettiamo a scaldare i cucchiai di olio extravergine di oliva e quando ha preso calore anche i due spicchi di aglio già spellati. Quando l’aglio è dorato eliminiamolo e togliamo la padella dal fuoco.

Usiamo l’olio così insaporito per ungere il fondo di una pirofila con un pennello. Poi versiamo metà della quantità di verza e patate, aggiungendo anche metà del formaggio filante che abbiamo scelto, tagliato a cubetti.

Una spolverata di parmigiano grattugiato e poi copriamo con l’altra metà di verza e patate, il resto del formaggio a cubetti, altro parmigiano grattugiato e per ultimo ungiamo con l’olio di oliva all’aglio rimasto.

Inforniamo la teglia in forno già caldo a 190° per circa 10 minuti (dipende dalla potenza del forno), accendendo il grill negli ultimi 3-4 minuti. Quando è tutto pronto, sforniamo e aspettiamo 10 minuti prima di portare in tavola, ma questo contorno è buono anche tiepido.